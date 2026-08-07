Loạt sản phẩm Samsung mới chính thức lên kệ toàn cầu từ hôm nay (7/8). Ảnh: Samsung

Người dùng có thể mua Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 thông qua các nhà mạng, hệ thống bán lẻ, Samsung Experience Store và cửa hàng trực tuyến của hãng.

Đi kèm các mẫu điện thoại gập mới, Samsung tặng người dùng 6 tháng sử dụng Google AI Pro, bao gồm 5TB dung lượng lưu trữ đám mây, có giá trị khoảng 120 USD.

Trong khi đó, hai mẫu đồng hồ thông minh Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra2 cũng được phát hành tại cùng 106 thị trường.

Người mua được tặng 60 ngày sử dụng Strava Premium (trị giá 24 USD) cùng 2 tháng sử dụng nền tảng luyện tập iFIT (20 USD).

Theo thông tin từ Samsung, lượng đơn đặt trước dòng Galaxy Z8 trên toàn cầu tăng 30% so với Galaxy Z7 ra mắt năm ngoái.

Tại châu Âu, số đơn đặt trước tăng 20% chỉ trong 11 ngày sau khi sản phẩm được giới thiệu hôm 22/7.

Riêng Galaxy Z Fold8 chiếm gần 40% tổng lượng đơn đặt trước của dòng sản phẩm mới tại khu vực này.

Ở Ấn Độ, Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 ghi nhận 271.000 đơn đặt trước chỉ trong 72 giờ đầu tiên, trong khi thế hệ Fold7 và Flip7 trước đây mất tới 15 ngày để đạt cùng cột mốc.

Tại Hàn Quốc, bộ ba điện thoại gập mới nhận 1,44 triệu đơn đặt trước trong vòng một tuần, vượt kỷ lục 1,38 triệu đơn từng được dòng Galaxy Note10 thiết lập trong 11 ngày mở bán.

Ghi nhận tại hệ thống Viettel Store, ngay từ khi mở đặt trước, cả Galaxy Fold8 và Fold8 Ultra đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dùng, đặc biệt là Galaxy Fold8 với thiết kế và tỷ lệ màn hình mới.

"Tốc độ đặt hàng hiện tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút tích cực của dòng sản phẩm mới", đại diện Viettel Store thông tin.

Tuy nhiên, theo Viettel Store, do nguồn cung trong giai đoạn đầu còn hạn chế nên khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường cũng bị ảnh hưởng nhất định.

Samsung cho biết màu Graphite là lựa chọn phổ biến nhất trên Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, trong khi Pink là phiên bản bán chạy nhất của Galaxy Z Flip8.

Đối với các màu độc quyền chỉ bán trên Samsung.com, nhóm khách hàng từ 15 đến 34 tuổi ưu tiên lựa chọn Pistachio trên Fold8, Green Shadow trên Fold8 Ultra và Mint trên Flip8.

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 được Samsung giới thiệu ngày 22/7 và chính thức lên kệ từ 7/8 tại các thị trường mở bán trên toàn cầu.

Theo hãng, kết quả đặt trước vượt kỳ vọng cho thấy nhu cầu đối với dòng smartphone màn hình gập tiếp tục tăng trưởng tại nhiều khu vực, đặc biệt là châu Âu, Hàn Quốc và Ấn Độ.

(Tổng hợp)