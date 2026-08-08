Khác với mọi năm, sự kiện giao hàng Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 và Z Flip 8 năm nay không được các nhà bán lẻ tổ chức một cách rộng rãi, thay vào đó mỗi hệ thống sẽ tiến hành giao hàng theo cách riêng của mình.

Đáng chú ý, chỉ có hệ thống Di Động Việt tổ chức sự kiện giao hàng tại TPHCM với sự góp mặt của giới truyền thông và họ tiến hành giao hàng ngay cho khách vào 0h00 tối 8/8; đây là những khách hàng được nhận máy sớm tại Việt Nam, sau khi đã đặt hàng trong thời gian vừa qua.

Di Động Việt là đơn vị duy nhất làm sự kiện mở bán dòng điện thoại gập mới của Samsung. Ảnh: Lê Mỹ

Không phải Z Fold 8 Ultra, mà thay vào đó, chiếc Z Fold 8 mới được người dùng Việt Nam lựa chọn mua nhiều nhất tại các hệ thống bán lẻ điện thoại di động.

Theo đó, tại Thế Giới Di Động đã có tới 3000 đơn đặt hàng cho các dòng sản phẩm điện thoại gập mới của Samsung, tăng trưởng 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Z Fold 8 chiếm hơn 50% tổng lượng bán, trong khi Z Fold 8 Ultra chiếm 35% và Z Flip 8 chiếm 15%. Hệ thống này sẽ giao hàng cho những đơn đặt trước và mở bán chính thức từ ngày 8/8.

Trong khi đó, tại hệ thống CellphoneS ghi nhận gần 2.000 đơn đặt hàng các dòng sản phẩm điện thoại gập mới của Samsung; tăng trưởng ấn tượng 105% so với thế hệ Z Fold 7 và Z Flip 7 tiền nhiệm.

Phiên bản Z Fold 8 áp đảo doanh số khi chiếm tới 60% tổng lượng đặt hàng, trong khi đó Z Fold 8 Ultra là 35%, chỉ có 5% người dùng chọn Z Flip 8; dung lượng 256 GB và màu đen vẫn là các lựa chọn chính, khi lần lượt chiếm tỉ lệ là 75% và 36%.

Với Di Động Việt, số lượng đơn hàng đặt trước các dòng sản phẩm trên khoảng 500 máy và máy sẽ được giao cho khách hàng vào lúc 0h00 ngày 8/8.

Rất nhiều người chờ đến 0h00 ngày 8/8 để nhận dòng máy gập mới của Samsung tại Di Động Việt. Ảnh: Loan Trần

Tương tự với các hệ thống bán lẻ khác, Z Fold 8 vẫn chiếm áp đảo về số lượng khi tỉ lệ lên tới 61%, trong khi đó Z Fold 8 Ultra chiếm 28% và Z Flip 8 chiếm 11%. Đáng chú ý, tại sự kiện mở bán được tổ chức tối 7/8, hệ thống này cũng tiến hành bán đấu giá một chiếc Z Fold 8, số tiền thu được sẽ được trao tặng cho quỹ học bổng “Chắp cánh ước mơ tuổi học trò” của trường THPT Cao Bá Quát, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Điều đặc biệt là tại hệ thống này, rất đông đảo người dùng đã chờ đến 0h00 ngày 8/8 để nhận những chiếc máy thuộc dòng điện thoại gập mới nhất của Samsung mở bán.

Tại Minh Tuấn Mobile đã ghi nhận hơn 250 lượt khách hàng đăng ký nhận thông tin và đặt hàng trước, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Galaxy Z Fold 8 là mẫu máy được người dùng quan tâm nhiều nhất khi chiếm khoảng 65% tổng số đơn đặt cọc. Phiên bản 256 GB tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhất nhờ mức dung lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng của đa số khách hàng. Có khoảng 100 khách hàng đặt cọc trước sẽ được nhận máy từ 0h00 ngày 8/8.

Một trong những điểm nhấn dòng điện thoại gập của Samsung năm nay, là sự xuất hiện của chiếc Z Fold 8 được bán với mức giá 46,99 triệu đồng. Đây là chiếc smartphone gập được thiết kế với thân máy rộng hơn và màn hình tỉ lệ 4:3 khi nằm ngang, 3:4 khi để dọc và màn hình ngoài tỉ lệ 10:16.

Máy có độ mỏng 4,5 mm khi mở, 9,7 mm khi gập, nặng 201 gram và sở hữu chuẩn kháng nước kháng bụi IP48. Nhờ hệ thống bản lề hợp kim titan Flex Titanium, nếp gấp giữa màn hình đã được xử lý tinh tế hơn. Thiết bị trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 tương tự bản Ultra, nhưng hệ thống camera sau sử dụng hai cảm biến 50 megapixel và viên pin có dung lượng 4.800 mAh.