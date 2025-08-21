Trần Gia Huy trong "Có anh nơi ấy bình yên":

Tại sự kiện công chiếu phim điện ảnh Mưa đỏ, khán giả nhận ra nam diễn viên đóng vai Tấn chính là người vào vai Trung uý công an Nam trong phim giờ vàng Có anh nơi ấy bình yên đang chiếu trên VTV1. Tấn là chiến sĩ cuối cùng được tăng cường vào tiểu đội 1 và cũng là nhân vật duy nhất còn sống sót trở về từ Thành cổ Quảng Trị.

Trần Gia Huy với tạo hình Trung uý công an Nam ở phim "Có anh nơi ấy bình yên".

Trần Gia Huy cho biết, để có được vai diễn này, anh đã phải vượt qua nhiều vòng casting căng thẳng. Khi đến thử vai, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói với nam diễn viên: “Em có biết em là diễn viên được đích thân chị gọi đến casting không?”. Câu hỏi đó khiến Trần Gia Huy rất cảm động và tự nhủ phải cố gắng làm tốt hơn nữa để không phụ lòng nữ đạo diễn.

Khi nhận được vai diễn, Trần Gia Huy vỡ oà trong hạnh phúc. Đây là cột mốc to lớn của nam diễn viên khi lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, lại là một tác phẩm lớn về đề tài chiến tranh, được ra mắt trong dịp quan trọng như sự kiện A80.

Trần Gia Huy trong vai Tấn - phim "Mưa đỏ".

Trần Gia Huy cho biết được làm việc với đạo diễn Đặng Thái Huyền là may mắn của mình. Anh cho biết, nữ đạo diễn kỹ tính và nghiêm túc với nghề nhưng cũng là người thầy ân cần chỉ bảo cho những diễn viên trẻ như anh trên phim trường.

Dù trước đó đã từng vào vai chiến sĩ trong Không thời gian của VFC nhưng khi đến phim trường Mưa đỏ, Trần Gia Huy choáng ngợp bởi quy mô hoành tráng, sự nghiêm túc cũng như những khó khăn của dự án. Nam diễn viên cho biết lần đầu tiên đến Quảng Trị, được thấy thành cổ cũng như một phần của chiến trường xưa được tái hiện lại.

Trần Gia Huy cùng hai bạn diễn Long Hoàng và Hạ Anh tại sự kiện công chiếu "Mưa đỏ" ở Hà Nội.

Khó khăn lớn nhất với Trần Gia Huy chính là làm sao tái hiện nhân vật một cách thật nhất từ tâm tư suy nghĩ cho đến hành động. May mắn cho nam diễn viên khi được Điện ảnh Quân đội tạo điều kiện cho gặp những chứng nhân lịch sử, những chiến sĩ còn sống trở về sau trận đánh thành cổ Quảng Trị năm 1972. Được nghe những chia sẻ và cảm xúc của các anh hùng ấy chính là chìa khoá mở ra cho Trần Gia Huy cánh cửa để hoá thân vào nhân vật một cách trọn vẹn nhất.

Hành trình tham gia Mưa đỏ mang đến cho Trần Gia Huy không chỉ là những trải nghiệm mà còn rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nam diễn viên chia sẻ lần đầu tiên phải thực hiện những cảnh quay chứng kiến đồng đội bị thiêu sống, chiến đấu trên một trận địa toàn xác chết… Khoảnh khắc nhớ nhất của Trần Gia Huy chính là việc thể hiện phân cảnh ăn một con rắn sống vì quá đói.

Trước "Mưa đỏ", Trần Gia Huy từng đóng vai bộ đội trong phim "Không thời gian" của VTV.

Nam diễn viên tâm sự cảnh quay thử thách mình nhất lại không phải những cảnh chiến đấu ở chiến trường mà lại là phân cảnh thanh bình, khi anh cùng mọi người ngồi ở Nhà hát Lớn để nghe bản giao hưởng Mưa đỏ của đồng đội viết.

“Đây là phân cảnh khó khăn với tôi khi vừa phải truyền tải được sự kế thừa, tự hào nhưng cũng là sự áy náy với đồng đội khi mình được hưởng hoà bình còn họ đã mãi mãi nằm xuống. Đó là vai diễn tâm lý khá nặng khiến tôi phải làm sao toát lên được tinh thần của nhân vật”, Trần Gia Huy chia sẻ. Sau phân cảnh đó, nam diễn viên đã khóc.

Hình ảnh đời thường của nam diễn viên sinh năm 2002.

Trần Gia Huy trong "Mưa đỏ":

Ảnh: FBNV