Chung Hán Lương là một trong những nam thần nổi tiếng và bền bỉ nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình trẻ trung cùng đời tư kín tiếng, anh được nhiều khán giả yêu mến suốt hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Năm 2026, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi tái xuất trong Mật ngữ kỷ đóng cặp cùng Chu Châu.

Diễn viên khiêm tốn của làng giải trí Hoa ngữ

Chung Hán Lương sinh năm 1974 tại Hong Kong (Trung Quốc) trong một gia đình bình thường có 5 anh chị em. Từ nhỏ, anh đã yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là nhảy múa và ca hát.

Chung Hán Lương nổi tiếng với đời tư kín tiếng, không scandal.

Thời niên thiếu, nam diễn viên được nhận xét có tính cách trầm lặng, chăm chỉ và khá kín tiếng. Anh yêu thích hội họa, thiết kế và dành nhiều thời gian tìm hiểu về nghệ thuật trình diễn. Niềm đam mê này khiến Chung Hán Lương quyết định thi vào lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB.

Năm 1992, anh tham gia khóa đào tạo diễn viên của TVB. Những năm đầu, Chung Hán Lương chủ yếu đảm nhận vai phụ và làm MC cho nhiều chương trình giải trí.

Chung Hán Lương năm 17 tuổi.

Thời điểm đó, làng giải trí Hong Kong bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám. Dù vậy, Chung Hán Lương vẫn dần tạo dựng dấu ấn riêng nhờ hình tượng trẻ trung, lịch thiệp cùng phong cách nhẹ nhàng khác biệt.

Không lâu sau, anh chuyển hướng sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc) để phát triển sự nghiệp ca hát và nhanh chóng nổi tiếng.

Từ ca sĩ đa tài đến nam thần phim truyền hình

Chung Hán Lương gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc.

Giữa thập niên 1990, Chung Hán Lương trở thành một trong những thần tượng nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ nhờ ngoại hình điển trai, khả năng vũ đạo ấn tượng cùng phong cách biểu diễn năng động.

Các album của nam ca sĩ thời điểm đó đạt doanh số khả quan tại Đài Loan và nhiều nước châu Á. Anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hình tượng vừa thân thiện vừa lãng tử.

Không chỉ ca hát, Chung Hán Lương còn thường xuyên tham gia các sân khấu vũ đạo quy mô lớn, ghi dấu với phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, nam nghệ sĩ dần chuyển hướng sang diễn xuất tại thị trường Trung Quốc. Chung Hán Lương đặc biệt thành công với dòng phim tình cảm chuyển thể ngôn tình. Ngoại hình thư sinh cùng phong thái trưởng thành giúp anh trở thành hình mẫu lý tưởng của dòng phim lãng mạn.

Tên tuổi Chung Hán Lương phủ sóng khắp châu Á nhờ loạt tác phẩm nổi tiếng như: Không kịp nói yêu em, Thời gian tươi đẹp, Cô phương bất tự thưởng... Đặc biệt, vai Hà Dĩ Thâm trong Bên nhau trọn đời từng tạo nên cơn sốt lớn.

Chung Hán Lương trong "Bên nhau trọn đời".

Ngoài diễn xuất, Chung Hán Lương còn thử sức với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế.

Năm 2026, anh tiếp tục gây chú ý khi tái xuất trong Mật ngữ kỷ. Tác phẩm nhanh chóng được bàn luận trên mạng xã hội nhờ màu sắc tình cảm trưởng thành pha yếu tố đấu trí cùng phản ứng hóa học được đánh giá tinh tế của cặp đôi chính.

Nhiều khán giả nhận xét ở tuổi ngoài 50, Chung Hán Lương vẫn giữ được phong độ “nam thần không tuổi” với gương mặt trẻ trung và khí chất lịch lãm đặc trưng.

Nhan sắc trẻ trung của Chung Hán Lương trong "Mật ngữ kỷ".

Đời tư kín tiếng gây tò mò

Dù nổi tiếng nhiều năm, Chung Hán Lương lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh hiếm khi chia sẻ về gia đình hay các mối quan hệ cá nhân trước truyền thông.

Suốt nhiều năm, nam diễn viên từng vướng không ít tin đồn hẹn hò. Truyền thông Hoa ngữ từng nhiều lần đưa tin anh đã lập gia đình và có con gái, đồng thời cho rằng Chung Hán Lương có mối quan hệ lâu năm với một phụ nữ ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, nam diễn viên gần như không phản hồi trực tiếp về những tin đồn này.

Nam diễn viên gần như không lên tiếng trước những tin đồn hẹn hò, kết hôn.

Ngoài công việc nghệ thuật, Chung Hán Lương còn yêu thích nhiếp ảnh, hội họa, du lịch và thiết kế.

Sau hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Chung Hán Lương vẫn được xem là một trong những biểu tượng nam thần nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Không chạy theo scandal hay chiêu trò truyền thông, anh chinh phục khán giả bằng sự bền bỉ, hình tượng trưởng thành cùng khả năng diễn xuất ổn định.

Cảnh hôn gây sốc của Chung Hán Lương trong "Mật ngữ kỷ":

Nguồn: 163, QQ