Theo Fox New, nữ diễn viên Minnie Driver vừa chia sẻ về vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng tại Pháp. Trong đoạn video đăng trên Instagram, nữ diễn viên xuất hiện trên giường bệnh với nẹp cổ và cho biết đã trở về London (Anh) để tiếp tục điều trị.

"Tôi gặp một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng vài ngày trước cùng một người bạn. Chúng tôi bằng cách nào đó vẫn sống sót. Thực ra, chúng tôi không thể bước ra khỏi xe mà phải bò ra ngoài nhưng ít nhất cả 2 vẫn còn sống", cô chia sẻ.

Minnie Driver phải đeo nẹp cổ sau tai nạn. Ảnh: Fox New

Minnie Driver khẳng định vụ tai nạn không xuất phát từ lỗi của 2 người. Theo lời nữ diễn viên, khi đang di chuyển trên một tuyến đường vùng nông thôn ở Pháp, xe của họ bất ngờ bị một ô tô khác đâm trực diện với tốc độ cao.

Sau vụ va chạm, nữ diễn viên bị bong gân vùng cổ và phải đeo nẹp cố định. Cô cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng, thường xuyên bật khóc khi nhớ lại vụ việc nhưng tin rằng mình sẽ sớm hồi phục.

"Tôi thực sự biết ơn vì vẫn còn sống. Thành thật mà nói, chính chiếc xe chúng tôi ngồi đã cứu mạng cả 2", Minnie Driver nói, đồng thời cho biết hệ thống túi khí đã góp phần giúp cô và người bạn sống sót.

Nữ diễn viên chia sẻ về tai nạn:

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp. Nữ diễn viên Naomi Watts nhắn nhủ: "Thật mừng vì cô vẫn an toàn. Gửi đến cô thật nhiều yêu thương và sức mạnh". Nghệ sĩ hài Chelsea Handler cũng gửi lời chúc Minnie Driver sớm bình phục.

Minnie Driver sinh năm 1970, là diễn viên người Anh nổi tiếng qua các tác phẩm như Good Will Hunting, The Phantom of the Opera, Tarzan, The Riches và Speechless. Cô từng nhận đề cử Oscar và Quả cầu vàng nhờ vai diễn trong Good Will Hunting.

Minnie Driver nổi tiếng qua nhiều tác phẩm kinh điển. Ảnh: The Tonight Show