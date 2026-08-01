Ngày 1/8, Sohu đưa tin nữ diễn viên Vệ Thi Nhã gặp tai nạn nghiêm trọng khi ghi hình bộ phim truyền hình Săn dối.

Sự việc xảy ra vào chiều 30/7 trong lúc quay một cảnh hành động. Một mảnh kính vỡ bất ngờ cứa vào vùng miệng và môi khiến nữ diễn viên chảy nhiều máu và phải nhập viện cấp cứu.

Chồng của Vệ Thi Nhã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, đồng thời liên hệ các bác sĩ chuyên khoa để trực tiếp điều trị cho vợ.

Nữ diễn viên khâu hơn 50 mũi sau khi nhập viện cấp cứu. Ảnh: Weibo

Theo chia sẻ của anh, phần môi trên bên trái của nữ diễn viên bị rách sâu, đứt mạch máu và tổn thương cơ. Do trong vết thương còn sót nhiều mảnh kính, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật dưới gây mê để lấy dị vật và xử lý tổn thương. Vì vết rách ảnh hưởng cả bên trong lẫn bên ngoài môi, cô phải khâu hơn 50 mũi.

Hiện sức khỏe của Vệ Thi Nhã đã ổn định song vùng môi vẫn còn sưng nhẹ. Do vết thương nằm gần khoang miệng, cô đang sử dụng kháng sinh để phòng ngừa nhiễm trùng và đã trở về nhà nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật.

Nữ diễn viên cũng đăng tải hình ảnh bữa ăn trên mạng xã hội để trấn an người hâm mộ, đồng thời gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình chăm sóc. Cô xin lỗi đoàn phim và các đối tác vì phải tạm hoãn lịch trình, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực hồi phục để sớm trở lại làm việc.

Công ty quản lý Emperor Entertainment xác nhận Vệ Thi Nhã đã tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị.

Vệ Thi Nhã nổi tiếng qua nhiều tác phẩm phim truyền hình. Ảnh: TMDB

Vệ Thi Nhã sinh năm 1984, gia nhập làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) từ giữa những năm 2000. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như The Menu, A Guilty Conscience, The Last Dance...

Năm 2025, nữ diễn viên giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong với The Last Dance. Tháng 4/2026, cô tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Goodbye UFO.

Vệ Thi Nhã nhận giải thưởng Điện ảnh Hong Kong: