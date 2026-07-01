Ngày 23/7, truyền thông Nhật Bản đưa tin một sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong chương trình truyền hình Đặc kỹ hiếm có - 1GP khi nghệ sĩ biểu diễn Tomoki Hokama thực hiện tiết mục nhảy qua người.

Người tham gia thử thách là nam diễn viên kiêm nhạc sĩ Hamano Kenta. Anh đứng cạnh MC Tamura Mako, cả hai đều đội mũ bảo hộ trước khi Tomoki lấy đà thực hiện cú nhảy.

Chứng kiến màn biểu diễn, nhiều khách mời liên tục ra hiệu phản đối và bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn. Tuy nhiên, chương trình vẫn quyết định tiếp tục.

Tiết mục biểu diễn dẫn đến sự cố trên sân khấu:

Trong lúc thực hiện động tác, Tomoki va mạnh vào đầu Hamano. Cú va chạm khiến cổ nam diễn viên nghiêng hẳn sang một bên, anh lập tức lộ rõ vẻ đau đớn, trong khi các khách mời vội chạy đến kiểm tra tình trạng.

Đoạn video sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận lo ngại. Không ít khán giả cho rằng đây là sự cố nghiêm trọng, đồng thời khuyên Hamano nên đến bệnh viện kiểm tra vì lo ngại chấn thương vùng cổ và cột sống.

Nam diễn viên Hamano Kenta.

Hamano Kenta sinh năm 1981, là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản. Anh là thành viên ban nhạc SAKEROCK, đồng thời ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim và chương trình truyền hình. Với lối diễn xuất tự nhiên và khả năng hoạt động đa lĩnh vực, Hamano là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Nhật Bản.