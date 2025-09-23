Phim Tử chiến trên không - tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất lấy cảm hứng từ một vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam.

Sau 3 ngày công chiếu, phim nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả nhờ nội dung lôi cuốn, kịch tính cùng diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên. Đến tối 22/9, phim đạt tổng doanh thu gần 75 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Ngoài dàn diễn viên chính Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn... các tuyến nhân vật khác được xây dựng có tính cách riêng, màu sắc nổi bật.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy - đóng không tặc trong "Tử chiến trên không".

Trong đó, nhân vật Tí, 1 trong 4 thành viên nhóm cướp máy bay, do Võ Điền Gia Huy thủ vai gây chú ý.

Nhân vật được xây dựng với vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh và hành động dứt khoát. Song, ẩn sau sự cứng rắn là số phận éo le khiến anh rơi vào con đường phi pháp.

Võ Điền Gia Huy cho biết vinh dự vì tham gia 1 tác phẩm được đầu tư lớn và tái hiện câu chuyện có thật.

Do phim không dùng cascadeur, nam diễn viên tự lăn xả với các cảnh đánh đấm.

“Tôi nghĩ cái hay của phim là mỗi nhân vật dù thiện hay ác đều có số phận. Tí là kẻ phản diện nhưng phía sau đó là những góc khuất đáng thương dẫn đến con đường tội lỗi khiến khán giả ít nhiều đồng cảm”, anh nói với VietNamNet.

Sau dự án Tiệm ăn của quỷ, Võ Điền Gia Huy được đạo diễn Hàm Trần ngỏ lời mời casting phim. Màn thể hiện cá tính của nam diễn viên giúp anh ghi điểm với ê-kíp.

Đạo diễn Hàm Trần cùng đội ngũ biên kịch phát triển thêm thoại và lớp tâm lý cho nhân vật Tí để làm nên một mắt xích trong tổng hòa các diễn biến của chuyến bay định mệnh.

Võ Điền Gia Huy hạnh phúc khi được làm việc cùng Thái Hòa.

Ngoài trau dồi diễn xuất, anh dành thời gian nhiều tháng để tập luyện cho các cảnh đánh đấm, hành động cùng đoàn phim.

Nhiều phân đoạn trên phim chỉ quay góc máy xa nhưng nam diễn viên vẫn dành 100% sức lực và sự tập trung.

Võ Điền Gia Huy nói đùa anh "lập kỷ lục” diễn viên bị chấn thương nhiều nhất trong suốt các cảnh giằng co, đấu tay đôi trực diện.

“Ở những màn đối kháng, nhân vật Tí thường tác động nhân vật khác nhưng người bị thương lại là tôi”, anh kể.

Võ Điền Gia Huy có 2 dự án sắp ra mắt từ đây đến cuối năm.

Sau Tử chiến trên không, Võ Điền Gia Huy có 2 dự án, gồm 1 tác phẩm truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay và phim điện ảnh Ai thương ai mến dự kiến ra rạp dịp cuối năm.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Trước khi bén duyên điện ảnh, anh từng diễn kịch tại Sân khấu Kịch Hồng Vân, làm người mẫu, tham gia diễn xuất trong các MV…

Diễn viên 9x từng góp mặt trong các dự án như "Kẻ ăn hồn", "Thám tử Kiên"...

Năm 2019 anh chào sân điện ảnh với vai chính trong phim Thưa mẹ con đi, nhận nhiều giải thưởng uy tín. Nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm Fanti, Kẻ ăn hồn và mới nhất là Thám tử Kiên… Ở mảng phim dài tập, anh đóng Ước mình cùng bay và Tiệm ăn của quỷ.

Cuối tháng 7, Võ Điền Gia Huy nhận tin vui khi tác phẩm Skin of youth - Ồn ào tuổi trẻ do anh đóng chính lần đầu được ra mắt khán giả và đoạt giải tại Liên hoan phim châu Á New York 2025.

Võ Điền Gia Huy trong phim "Tử chiến trên không"

Ảnh, clip: NVCC