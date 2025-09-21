Hai nữ chính Trâm Anh và Kaity Nguyễn ở hậu trường:

Tử chiến trên không hiện đang là bộ phim hot nhất phòng vé. Tính tới 21h ngày 21/9, phim thu về gần 64 tỷ đồng. Riêng dịp cuối tuần, tác phẩm hành động của đạo diễn Hàm Trần đạt doanh thu hơn 56 tỷ đồng với gần 600 nghìn vé bán ra từ hơn 10.000 suất chiếu.

Sức hút của Tử chiến trên không đẩy bom tấn Mưa đỏ xuống vị trí thứ 2 phòng vé với 22 tỷ đồng cuối tuần qua. Tuy nhiên hiện Mưa đỏ đã vượt 690 tỷ đồng và được dự báo sẽ cán mốc 700 tỷ trong tuần tới.

Trái ngược với không khí căng thẳng trên phim Tử chiến trên không, hậu trường các diễn viên vô cùng hài hước và thư giãn dù phải quay phim trong không gian vô cùng hẹp.

Kaity Nguyễn và Trâm Anh vẫn giữ nguyên lớp trang điểm và trang phục tranh thủ xem điện thoại trong lúc chờ các diễn viên khác ăn trưa để tiếp tục set quay.

Kaity Nguyễn ngồi trên chiếc ghế in tên mình ở phim trường. Cô chọn dáng ngồi thoải mái nhất trong lúc trả lời tin nhắn điện thoại công việc. Nữ diễn viên đồng thời là nhà sản xuất của "Tử chiến trên không".

Tiếp viên hàng không, cảnh vệ và không tặc ngồi "tám" với nhau ở hậu trường.

Lợi Trần và Thanh Sơn đấm đá kịch liệt trên phim nhưng ở hậu trường thì cực hài hước và thân thiết.

Khi các diễn viên tìm cách giải khuây giữa những set quay căng thẳng bằng mọi cách.

Họ cùng tham gia vẽ tranh như một cách giải trí ở phim trường.

Bối cảnh chật hẹp nhưng ê-kíp đoàn phim thì vô cùng đông đảo.

Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân thăm các diễn viên ở phim trường khi họ đang tranh thủ trang điểm và làm tóc.

Đạo diễn Hàm Trần tranh thủ chợp mắt cũng không yên.

Ảnh: FBNV