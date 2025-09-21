Hai nữ chính Trâm Anh và Kaity Nguyễn ở hậu trường:
Tử chiến trên không hiện đang là bộ phim hot nhất phòng vé. Tính tới 21h ngày 21/9, phim thu về gần 64 tỷ đồng. Riêng dịp cuối tuần, tác phẩm hành động của đạo diễn Hàm Trần đạt doanh thu hơn 56 tỷ đồng với gần 600 nghìn vé bán ra từ hơn 10.000 suất chiếu.
Sức hút của Tử chiến trên không đẩy bom tấn Mưa đỏ xuống vị trí thứ 2 phòng vé với 22 tỷ đồng cuối tuần qua. Tuy nhiên hiện Mưa đỏ đã vượt 690 tỷ đồng và được dự báo sẽ cán mốc 700 tỷ trong tuần tới.
Trái ngược với không khí căng thẳng trên phim Tử chiến trên không, hậu trường các diễn viên vô cùng hài hước và thư giãn dù phải quay phim trong không gian vô cùng hẹp.
