Tử chiến trên không là phim đầu tiên của Việt Nam làm về vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam năm 1978 có các suất chiếu sớm từ tối 18/9 và ngay lập tức gây sốt phòng vé. Lần đầu tiên sau 4 tuần làm mưa làm gió phòng vé với doanh thu sắp cán mốc 700 tỷ đồng, Mưa đỏ đã phải nhường lại vị trí dẫn đầu cho Tử chiến trên không.

Tính tới 22h ngày 20/9, doanh thu trong ngày của Tử chiến trên không đã vượt 19 tỷ đồng với gần 200 nghìn vé bán ra trên tổng số gần 4.000 suất chiếu, gấp đôi Mưa đỏ. Tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần đồng thời cũng vượt mốc doanh thu 41 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam vào 22h ngày 20/9.

Một cảnh trong phim ''Tử chiến trên không''.

Cùng thời điểm, nhà sản xuất phát đi thông báo: "Bản quyền bộ phim Tử chiến trên không thuộc về Điện ảnh Công an Nhân dân và Công ty Galaxy Group. Hành vi quay trong rạp và phát tán trái phép bộ phim trên mạng là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ tiến hành lập vi bằng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật".

Do phim có nhiều chi tiết bất ngờ khó đoán nên ê-kíp Tử chiến trên không liên tục nhắc nhở người xem không tiết lộ nội dung phim và đặc biệt không ghi hình các tình tiết quan trọng rồi phát tán trái phép trên mạng, làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của khán giả chưa xem Tử chiến trên không.

Diễn viên Thanh Sơn - vai cảnh vệ Bình, chia sẻ trên trang cá nhân: "Lộ trình bay cần giữ bí mật để đối phó với nhóm không tặc xảo quyệt, quý hành khách nhớ tuân thủ hướng dẫn phi hành đoàn. Hành khách vui lòng không tiết lộ nội dung phim".

Tử chiến trên không được dự đoán sẽ tiếp tục gây sốt ngoài rạp và tạo nên các cột mốc doanh thu mới trong những ngày tới.