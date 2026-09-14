Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, khoảng 19h ngày 14/9, nghệ sĩ Bình Tinh - Trưởng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long nhận cuộc gọi từ mẹ diễn viên Bảo Bảo.

"Khi vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM, mẹ Bảo Bảo đang loay hoay tìm con thì nghe tiếng em ấy kêu: 'Mẹ!'. Nhìn thấy con hồi tỉnh, cô xúc động mạnh, lập tức gọi điện thoại báo tin mừng cho tất cả người thân, đồng nghiệp. Hai câu đầu tiên của em sau khi hồi tỉnh giữa nguy kịch là: 'Mẹ' và 'Cha đâu rồi mẹ?'", Bình Tinh kể.

Hay tin, Bình Tinh và NSND Hữu Quốc gọi video hỏi thăm diễn viên Bảo Bảo, bật khóc vì vui mừng.

Chị nói thêm: "Hiện tại, chúng tôi chỉ biết Bảo Bảo tạm thời qua cơn nguy kịch. Em ấy tỉnh táo, có thể nhận diện tất cả người thân, đồng nghiệp. Tôi mừng khi thấy Bảo được tháo phần lớn dây, ống hỗ trợ y tế".

Trước đó, ngày 9/9, diễn viên Bảo Bảo có biểu hiện méo miệng, nói không rõ tiếng; được đồng nghiệp đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM.

Kết quả chẩn đoán ban đầu loại trừ khả năng đột quỵ hay tái phát bệnh cũ liên quan não. Sau khi tiến hành chọc dò tủy sống vào tối 12/9, bác sĩ xác định Bảo Bảo bị lao màng não.

Diễn viên Bảo Bảo. Ảnh: FBNV

Tối 13/9, anh được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc BV Phạm Ngọc Thạch, TPHCM tiếp tục theo dõi, điều trị.

Diễn viên Bảo Bảo tên thật là Nguyễn Hoàng Bảo, sinh năm 1995, hiện là thành viên của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, TPHCM.

Anh là học trò của danh hài Minh Nhí, từng giành giải Á quân Cười xuyên Việt 2020. Ngoài Đoàn Huỳnh Long, anh còn là gương mặt quen thuộc tại Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, TPHCM.