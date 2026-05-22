Ngày 22/5, TVBS đưa tin Ôn Lam (47 tuổi) đang điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt vì sốc nhiễm trùng. Theo quản lý, nữ ca sĩ đã nhập viện được 8 ngày nhưng tình trạng vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Đại diện của cô cho biết: “Tình hình hiện tại vẫn như vậy, cô ấy vẫn đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt”. Thông tin khiến nhiều người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của giọng ca nổi tiếng.

Ca sĩ Ôn Lam

Trước đó, MC kiêm nhà sản xuất Ngô Kinh tiết lộ tình trạng nhiễm trùng huyết của Ôn Lam đã ảnh hưởng đến chức năng thận.

Theo quản lý, trước khi rơi vào nguy kịch, Ôn Lam đã bật khóc và tự trách bản thân vì phải hủy nhiều lịch diễn. Nữ ca sĩ liên tục nói: “Tôi đã làm hỏng hết công việc rồi”.

Nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí cùng người hâm mộ đã gửi lời động viên và cầu chúc nữ ca sĩ sớm hồi phục.

Ôn Lam sinh năm 1979, là ca sĩ kiêm diễn viên người Đài Loan nổi tiếng với chất giọng R&B đặc trưng. Cô từng là “gà cưng” của Alfa Music, công ty do Châu Kiệt Luân và Ngô Kinh sáng lập.

Một số ca khúc nổi tiếng của cô gồm Mái nhà, Gió mùa hè, Chúc tôi sinh nhật vui vẻ...

Ngoài ca hát, Ôn Lam còn tham gia phim ảnh và truyền hình. Vai diễn của cô trong Warriors of the Rainbow: Seediq Bale (2011) từng được gửi dự tranh giải Oscar cho Phim quốc tế hay nhất.

