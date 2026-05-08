Ngày 8/5, diễn viên Shin Hyun Bin gây chú ý khi gặp sự cố liên hoàn trên thảm đỏ lễ trao giải Baeksang 2026 diễn ra ở quận Gangnam.

Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên diện thiết kế váy dài ôm dáng tông tím nhạt thanh lịch. Bộ trang phục được đính kết họa tiết lá cùng chi tiết hạt cườm lấp lánh, giúp cô nổi bật trên thảm đỏ.

Nữ diễn viên ngã 2 lần trên thảm đỏ.

Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, Shin Hyun Bin bất ngờ mất thăng bằng và ngã 2 lần liên tiếp do xoắn chân. Dù rơi vào tình huống bất ngờ, nữ diễn viên vẫn giữ bình tĩnh, che miệng cười đầy ngượng ngùng.

Khoảnh khắc cô ngồi dưới sàn với nụ cười rạng rỡ nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn khán giả có mặt tại hiện trường. Sau khi được nhân viên hỗ trợ đứng dậy, Shin Hyun Bin tiếp tục giữ thái độ vui vẻ và liên tục mỉm cười.

Shin Hyun Bin sinh năm 1986, là gương mặt thực lực của màn ảnh Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng diễn xuất nội tâm cùng hình tượng thanh lịch. Cô ra mắt năm 2010 qua phim He’s on Duty và nhanh chóng gây chú ý nhờ lối diễn tự nhiên.

Tên tuổi của nữ diễn viên bùng nổ với vai bác sĩ Jang Gyeo Ul trong phim truyền hình Hospital Playlist (Những bác sĩ tài hoa).

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Shin Hyun Bin được biết đến là nghệ sĩ kín tiếng, hiếm khi vướng scandal và chủ yếu tập trung cho công việc nghệ thuật.

Shin Hyun Bin trong "Những bác sĩ tài hoa".

