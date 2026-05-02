Ngày 2/5, Sohu đưa tin đoạn video ghi lại cảnh Lưu Hiểu Khánh xuất hiện tại khu du lịch Vạn Tuế Sơn Võ Hiệp Thành ở Khai Phong đang gây chú ý trên mạng xã hội. Nữ diễn viên tham gia hoạt động “Vương bà se duyên”, đồng thời giao lưu với du khách trong màn diễu hành xe hoa.

Theo hình ảnh tại hiện trường, Lưu Hiểu Khánh diện váy voan xanh nhạt, cài hoa trên tóc và liên tục vẫy tay chào khán giả khi ngồi trên xe hoa. Bà cũng được mời lên sân khấu viết 3 chữ “Vạn Tuế Sơn”.

Lưu Hiểu Khánh trên sân khấu:

Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu chương trình “Vương bà se duyên”, nữ diễn viên lại gây tranh cãi vì luôn đeo kính râm, nhiều lần nghiêng người né micro do MC đưa tới. Trước phản ứng bàn tán, Lưu Hiểu Khánh đã trực tiếp lên tiếng giải thích rằng bà bị khàn giọng nên không thể nói chuyện.

Một số khán giả có mặt tại sự kiện cho rằng thái độ của nữ nghệ sĩ khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng, tạo cảm giác xa cách. Ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực cho rằng thời tiết hôm đó nắng nóng, Lưu Hiểu Khánh vừa hoàn thành lịch diễn kịch và đã ngoài 70 tuổi nên khó tránh khỏi mệt mỏi.

Nữ diễn viên tại sự kiện ở Khai Phong.

Đại diện khu du lịch cho biết chưa nắm rõ chi tiết tranh cãi lan truyền trên mạng và hiện cũng chưa nhận được phản ánh nào từ du khách.

Sinh năm 1955 tại Trùng Khánh, Lưu Hiểu Khánh là diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Tên tuổi bà gắn liền với các phim như Võ Tắc Thiên, Tiểu Hoa, Đốt Cung A Phòng..., đồng thời từng giành nhiều giải thưởng Kim Kê và Bách Hoa.