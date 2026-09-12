Theo ETToday, tối 11/9, nữ diễn viên Chung Lệ Kỳ (49 tuổi) bất ngờ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại một bệnh viện ở Hong Kong (Trung Quốc) do bệnh tình trở nặng. Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt đồn đoán về tình trạng sức khỏe của cô.

Diễn viên Chung Lệ Kỳ.

Nghi mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên

Truyền thông Hong Kong cho biết khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, Chung Lệ Kỳ từng xuất hiện với thân hình sụt cân rõ rệt, gương mặt cứng đờ bất thường tại một số sự kiện, làm dấy lên nghi vấn cô mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) - bệnh lý thoái hóa hệ thần kinh vận động hiếm gặp. Nghi vấn càng có cơ sở khi gia đình nữ diễn viên từng có 2 người thân qua đời vì các triệu chứng tương tự.

Theo đó, mẹ ruột của Chung Lệ Kỳ được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên từ năm 2001, dần mất khả năng nói, nuốt và bị liệt toàn thân trước khi qua đời năm 2010, sau 10 năm chống chọi bệnh tật. Anh trai của cô cũng qua đời năm 19 tuổi do cơ bắp suy yếu, co rút nhanh bất thường, khi đó chưa kịp xác định rõ nguyên nhân bệnh lý.

Chung Lệ Kỳ (bên phải) bên chồng và 2 con gái. Con gái đầu của Chung Lệ Kỳ cô mắc hội chứng Wolf Hirschhorn, bệnh di truyền hiếm gặp khiến trẻ bị thiểu năng trí tuệ, thể chất kém phát triển.

Chung Lệ Kỳ lên tiếng, đề nghị ngừng suy đoán

Sau khi thông tin nhập viện lan rộng, Chung Lệ Kỳ đăng đàn trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn những người đã quan tâm, động viên cô trong giai đoạn khó khăn này. Nữ diễn viên đề nghị truyền thông và công chúng ngừng suy đoán về bệnh tình của mình, đồng thời mong gia đình có không gian riêng để cùng nhau đối diện với sự việc.

"Tôi cần dành thời gian tập trung chăm sóc sức khỏe bản thân và ở bên những người thân yêu", cô viết. Diễn viên không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên đang lan truyền. Gia đình và ê-kíp của Chung Lệ Kỳ chưa đưa ra thông tin cụ thể nào về chẩn đoán y khoa của cô.

Chung Lệ Kỳ sinh năm 1976, lớn lên tại Canada trước khi bén duyên làng giải trí Hong Kong từ giữa thập niên 1990 với loạt phim truyền hình của đài TVB. Cô kết hôn với một doanh nhân người Ý, có 2 con gái. Từ năm 2014, nữ diễn viên còn sáng lập một quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em khuyết tật, khiếm khuyết đặc biệt.

Nhan sắc của Chung Lệ Kỳ:

Minh Dũng

Ảnh: Instagram, video: TikTok

