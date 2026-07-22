Ngày 22/7, Nate đưa tin nam ca sĩ, diễn viên P.O (tên thật Pyo Ji Hoon) gặp tai nạn giao thông khi đang đi bộ trên đảo Jeju.

Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ việc xảy ra ngày 19/7 khi P.O bị một ô tô tông trên đường phố Jeju. Nam nghệ sĩ sau đó được đưa đến khoa cấp cứu của một bệnh viện đa khoa địa phương.

P.O được xác định bị thương ở cánh tay và đầu gối. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nam diễn viên, ca sĩ P.O.

Đại diện công ty quản lý Artist Company cho biết chấn thương của nam diễn viên không nghiêm trọng.

"Chấn thương do tai nạn của Pyo Ji Hoon chỉ ở mức nhẹ. Cậu ấy sẽ tham gia lịch trình ghi hình vào tuần tới theo đúng kế hoạch", phía công ty cho biết.

Pyo Ji Hoon sinh năm 1993, ra mắt cùng nhóm nhạc Block B vào năm 2011 với vai trò rapper. Sau đó, anh lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hotel Del Luna, Mouse, Good Partner và True Education.

Ngoài diễn xuất, P.O còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình giải trí Hàn Quốc nhờ tính cách hài hước, gần gũi. Trong thời gian tới, anh sẽ tái ngộ khán giả với phần 2 của bộ phim Good Partner.

Nam diễn viên trong phim "Hotel Del Luna":