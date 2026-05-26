Theo TVBS, ca sĩ Phan Vỹ Bá vừa đối diện vấn đề sức khỏe phải điều trị dài ngày. Anh được chấn đoán mắc triệu chứng rối loạn thần kinh mặt với 1 bên mặt tạm thời không thể cử động bình thường.

Diễn viên Phan Vỹ Bá bị liệt mặt, phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, Phan Vỹ Bá gặp phải các triệu chứng như: Cơ mặt khó cử động, khó mỉm cười, hay tê bì và nhạy cảm với âm thanh... Anh nhập viện và được bác sĩ chẩn đoán bệnh. Quá trình điều trị, ca sĩ uống nhiều thuốc dẫn đến tác dụng phụ gương mặt sưng phù.

Theo Phan Vỹ Bá, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân bệnh là do anh làm việc quá sức, khiến tinh thần và thể trạng trong tình trạng căng thẳng. Anh được yêu cầu gác lại mọi việc, tập trung nghỉ ngơi.

"Mọi người phải nhớ nghỉ ngơi và không làm việc quá sức, nếu không hệ miễn dịch suy giảm, các dây thần kinh sẽ bị tấn công", anh chia sẻ. Nam ca sĩ khuyên các bạn trẻ bỏ thói quen thức khuya bởi về lâu dài ảnh hưởng tới cơ thể.

Thời gian qua, Phan Vỹ Bá làm việc miệt mài với lịch trình dày đặc. Anh tích cực tập luyện để chuẩn bị cho show nhạc Crazy love: Ultimate Concert sắp tới tại Trung Quốc vào ngày 18/7. Hiện các hoạt động của tài tử phải hoãn cho tới khi sức khỏe anh ổn định.

Phan Vỹ Bá lạc quan dù bệnh tật.

Dù bệnh tật, Phan Vỹ Bá vẫn giữ tinh thần lạc quan. Anh nói đùa trải nghiệm nằm viện này giống như một bài kiểm tra thể lực "phiên bản cao cấp". Nhiều fan, khán giả bình luận động viên, mong anh chóng hồi phục.

Phan Vỹ Bá sinh năm 1980 (tên khác Wilber Pan hay Will Pan) là nghệ sĩ toàn năng trong nhiều lĩnh vực như ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên, doanh nhân và nhà đầu tư. Các ca khúc của anh được nhiều khán giả biết đến như Không thể không yêu, Tell me... Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, anh liên tiếp lọt Top 100 người nổi tiếng Hoa Ngữ của Forbes. Tài tử sở hữu khối tài sản khổng lồ, được đánh giá là tay chơi đồ hiệu có tiếng của giới giải trí.

MV "Mourning Love" của Phan Vỹ Bá

Ảnh, clip: Tư liệu