Mai Tài Phến

Năm "định mệnh"

Sự nghiệp của diễn viên Mai Tài Phến có 3 cột mốc lớn nhưng thực tế chỉ chia thành 2 giai đoạn: trước và sau năm 2017.

Chỉ trong 1 năm, anh chạm tay đến 3 cột mốc lớn nhất sự nghiệp gồm: đoạt Quán quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh mùa đầu tiên; đóng MV Em gái mưa của ca sĩ Hương Tràm - hiện tượng âm nhạc nổi bật nhất trong năm và lần đầu hợp tác cùng ca sĩ Mỹ Tâm qua MV Đừng hỏi em.

Từ một diễn viên vô danh, lần đầu cái tên Mai Tài Phến được tìm kiếm, ngoại hình của anh được bàn tán, khen chê.

Trong nghề, hình ảnh của Mai Tài Phến được định vị bởi yếu tố nam tính.

Anh không quá điển trai nhưng đủ gây ấn tượng bởi vẻ giản dị, hiền lành với làn da ngăm, nụ cười má lúm đồng tiền và hình thể rắn rỏi cùng phong thái điềm tĩnh, chững chạc.

Sau vài năm làm nghề trong thầm lặng, Mai Tài Phến nổi tiếng chỉ sau năm "định mệnh" 2017. Nhưng đáng tiếc, 8 năm tiếp theo, anh vẫn chưa thể khẳng định tên tuổi, vị trí trong nghề.

Mai Tài Phến sở hữu số lượng tác phẩm khiêm tốn và hầu như không có dấu ấn.

Mai Tài Phến trong "Tài". Ảnh: NSX

Xét 2 vai diễn tạm đủ điều kiện để đánh giá, với vai Phúc Nam trong phim Chị trợ lý của anh, những gì Mai Tài Phến thể hiện còn non, yếu và bản chất kiểu vai này khá an toàn, không đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất và khó có khoảnh khắc để diễn viên tạo ra sự đột phá.

Với Đất rừng phương Nam, vai Võ Tòng của Mai Tài Phến có một khoảnh khắc nhỏ gây ấn tượng nhưng thoáng qua cũng như không nhiều đất diễn.

Ngoài điện ảnh, anh còn tự sản xuất phim Bình Báo - một series cá nhân phát hành YouTube. Dù lượt xem ổn và được khán giả đón nhận, bộ phim lại không tạo ra nhiều hiệu ứng truyền thông. Mai Tài Phến không khẳng định được năng lực diễn xuất, ngược lại còn bị nhận xét "diễn cứng, hơi gồng".

Mập mờ tình cảm với Mỹ Tâm

Mai Tài Phến lần đầu hợp tác với Mỹ Tâm qua MV Đừng hỏi em phát hành năm 2017.

Kể từ đó, nghi vấn tình cảm Mai Tài Phến - Hương Tràm lắng dần rồi biến mất, chuyển sang Mai Tài Phến - Mỹ Tâm.

Suốt 8 năm, Mai Tài Phến hợp tác với Mỹ Tâm trong 2 dự án; có mặt trong các concert, buổi tiệc của đàn chị, theo cô đi diễn. Cả hai cùng dự sự kiện, vài lần bị bắt gặp chung chuyến bay.

Mỹ Tâm còn từng làm lộ việc Mai Tài Phến có mặt tại "biệt phủ" nghỉ dưỡng cá nhân của mình - nơi có tính riêng tư cao nhất, chỉ có người thân, gia đình lui tới.

Từ lâu, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đã không "còn e". Ảnh: FBNV

Báo chí thường mô tả mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Câu này chỉ đúng với mối quan hệ giữa họ nhiều năm trước.

Bởi trong lần xuất hiện gần nhất tại các sự kiện, tour quảng bá phim điện ảnh Tài, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chẳng những không e ấp mà còn công khai nắm tay, tựa vào nhau đầy tình tứ, đi về cùng xe và uống nước chung ống hút. Cách hai người nói về nhau cũng ngập tràn tình ái.

Thực tế, họ chỉ còn thiếu một lời công khai xác nhận. Và có lý do khiến cặp đôi chưa thể xác nhận mối quan hệ này.

Thế khó của Mai Tài Phến

Tài - phim điện ảnh đầu tay của Mai Tài Phến - không tệ.

Bỏ qua doanh thu 110 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3), Tài đạt tiêu chuẩn của phim điện ảnh hành động, một sản phẩm giải trí phù hợp với thị hiếu của khán giả.

Tài vẫn có những điểm trừ cố hữu của phim Việt bao gồm phần thể hiện không mấy phù hợp của Mỹ Tâm nhưng tựu trung vẫn thừa tốt cho một bộ phim đầu tay và đủ sức nặng để Mai Tài Phến khẳng định bản thân.

Không chỉ chứng minh được năng lực đạo diễn, anh còn cho thấy tiềm năng để trở thành ngôi sao của thể loại hành động.

Những gì Mỹ Tâm dành cho "Tài" và Mai Tài Phến không chỉ là tiền mà còn có giá trị của thương hiệu top 1 đã duy trì hàng chục năm. Ảnh: FBNV

Đạt được thành công bước đầu nhưng để xây dựng được thương hiệu cá nhân hoàn chỉnh cũng như đi xa hơn trong nghề, Mai Tài Phến cần thêm những tác phẩm độc lập, những thành công tự thân, tức không mang màu sắc Mỹ Tâm.

Không thể phủ nhận, phim Tài có đóng góp lớn từ Mỹ Tâm - người đảm nhận nhiều vai trò như: nhà sản xuất, nhà đầu tư, hỗ trợ đạo diễn, diễn viên, sáng tác nhạc phim, thể hiện nhạc phim...

Trong đó, hai đóng góp có sức nặng nhất của Mỹ Tâm là đầu tư và truyền thông - những yếu tố có thể quyết định số phận của một bộ phim điện ảnh.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh phát triển như vũ bão, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, mỗi ngày đều có người ôm kịch bản đi tìm nhà đầu tư trong tuyệt vọng thì việc một tên tuổi không đủ khả năng bảo chứng như Mai Tài Phến dễ dàng có được "kim chủ" sẵn sàng chi hàng chục tỷ đồng cho anh thoải mái làm phim có thể ví như phép màu.

Kế đến, xét góc độ truyền thông, Mỹ Tâm nhất cử nhất động đều thu hút ánh nhìn của đám đông - đặc quyền chỉ sao hạng S mới có.

Mai Tài Phến có tài năng, bản lĩnh nhưng cần thêm thời gian để chứng minh. Ảnh: FBNV

Những gì Mỹ Tâm dành cho Tài và Mai Tài Phến là không thể đong đếm. Hơn cả tiền, chị còn bảo chứng anh bằng thương hiệu top 1 đã duy trì hàng chục năm.

Mai Tài Phến sẽ không thể có được thương hiệu cá nhân hoàn chỉnh nếu thương hiệu ấy phải dựa trên một thương hiệu cá nhân thành công khác. Bởi nó sẽ sụp đổ khi nền tảng để tựa vào không còn tồn tại.

Vì vậy, Mỹ Tâm là lợi thế nhưng cũng là áp lực nặng nề với Mai Tài Phến. Trước sức ép lẫn cám dỗ khủng khiếp đó, anh tỏ ra khá tỉnh táo, không đánh mất chính mình, từ đó tìm ra con đường đúng để đi.

Tính đến hiện tại, Mai Tài Phến đã có thành tựu đầu tiên trên hành trình mới là điện ảnh. Song để khẳng định cái tôi, chạm tay đến ước mơ trong nghệ thuật hay để chứng minh bản thân xứng đáng với người yêu trong khoảnh khắc công khai danh phận, Mai Tài Phến sẽ còn phải bỏ thêm nhiều nỗ lực để đi trên con đường rất dài - nơi tưởng chừng êm ái mà vô cùng khắc nghiệt.

Lê Thị Mỹ Niệm