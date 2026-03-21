Tài - bộ phim điện ảnh thứ 2 của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ra rạp hôm 6/3 nhưng nhanh chóng hụt hơi sau 1 tuần công chiếu khi tăng trưởng doanh thu chậm, đặc biệt là khi bị Quỷ nhập tràng 2 cản bước.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Tài hiện đứng thứ 5 phòng vé và tới hết ngày 20/3, tức là sau 2 tuần ra rạp, phim đã cán mốc 100 tỷ đồng.

Trong khi đó, Quỷ nhập tràng 2 - tác phẩm có sự góp mặt của Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như, Doãn Quốc Đam... dù bị chê bai về chất lượng nhưng vẫn liên tục đứng đầu phòng vé hơn 1 tuần qua với doanh thu tăng trưởng mạnh. Hôm đầu tuần phim đã vượt mốc 70 tỷ đồng và tính tới tối 20/3 đã chính thức cán mốc trăm tỷ sau đúng 1 tuần công chiếu.

Quỷ nhập tràng phá kỷ lục của chính mình (phần 1) khi phần 2 đã đạt được 100 tỷ sớm hơn 1 ngày (phần 2 đạt 100 tỷ trong vòng 7 ngày và phần 1 đạt 100 tỷ trong vòng 8 ngày)

Không dừng lại ở thị trường nội địa, ê-kíp cũng đã sớm lên kế hoạch phát hành quốc tế với những điểm đến đầu tiên như Úc và New Zealand.

Thỏ ơi! của Trấn Thành cũng sụt mạnh về doanh thu khi số suất chiếu cắt giảm ở tuần thứ 5 ra rạp. Phim hiện đứng thứ 6 ở phòng vé và đạt 448 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Tuy vậy, phim đã bắt đầu hành trình phát hành tại nước ngoài khi Trấn Thành thông báo Thỏ ơi! đã đến Úc từ 19/3 và kế tiếp là New Zealand từ 9/4 tới.

Trong khi đó, Nhà ba tôi 1 phòng của Trường Giang công chiếu cùng ngày với Thỏ ơi! đã rời rạp cuối tuần qua khi gần như không còn khán giả. Dù vậy phim đã kịp bỏ túi 111 tỷ đồng.

