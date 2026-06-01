Buổi công chiếu phim Lầu chú Hỏa vừa diễn ra tại TPHCM. Đây là lần đầu tiên điện ảnh Việt khai thác phong cách giả tài liệu trong thể loại kinh dị. Toàn bộ diễn biến phim được ghi lại qua góc nhìn máy quay của nhân vật.

Phim gây chú ý khi không có bất cứ ngôi sao phòng vé nào. Ê-kíp từ đạo diễn đến diễn viên phần lớn đều là gương mặt mới, có người lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Diễn viên Công Nương trở lại với vai cô đồng sau 12 năm, kể từ "Quả tim máu" của Victor Vũ.

Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại điện ảnh của diễn viên Nguyễn Công Nương sau 12 năm, kể từ phim Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ.

Trong vai cô đồng Bạch, diễn viên gây bất ngờ khi tiết lộ ngoài đời cũng là một cô đồng với 9 năm kinh nghiệm. Dù có nhiều thuận lợi để nhập vai nhưng Công Nương vẫn gặp khá nhiều thử thách. Diễn viên phải học niệm chú, tập thoại giọng Bắc trong nhiều tháng, hạ tông giọng trầm theo yêu cầu của đạo diễn.

Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Công Nương kể sau dự án của Victor Vũ, cô từng nghĩ cơ hội nghề đẹp nhất đang đến với mình. Thế nhưng loạt biến cố từ gia đình và cuộc sống cùng lúc ập đến khiến cô buộc phải lựa chọn tạm gác lại đam mê để lo cho người thân.

Diễn viên Công Nương gặp biến cố gia đình, khiến cô vắng bóng nghệ thuật.

Suốt 12 năm vắng bóng nghệ thuật cũng là quãng thời gian Công Nương có thêm cho mình những trải nghiệm mới. Cô kinh doanh đa lĩnh vực, từ nhà hàng đến tiệm hoa cưới, spa… để trang trải. Khi Covid-19 bùng phát, công việc diễn viên bế tắc, tưởng không thể gượng dậy nổi nhưng lý trí cô không cho phép bỏ cuộc.

"Trải qua được mất bao phen nhưng nhờ ơn trên thương nên bây giờ tôi đã vượt qua được những khủng hoảng đó để ổn định hơn. Hiện khi không phải quá lo toan cho gia đình và cuộc sống, tôi quyết định quay lại với đam mê nghệ thuật của mình", diễn viên kể.

Clip diễn viên Công Nương chia sẻ

Công Nương thừa nhận bản thân lúc này như bắt đầu từ con số 0. Cô không còn trẻ trung so với lứa thế hệ Gen Z tươi mới, giàu sức sống. Dù vậy, diễn viên tin tình yêu nghề giúp mình có thể vững vàng để làm nghệ thuật một cách chỉn chu nhất. Ngoài Lầu chú Hỏa, cô đã hoàn thành dự án điện ảnh khác, dự kiến công chiếu dịp cuối năm.

Lầu chú Hỏa sẽ ra rạp từ 12/6, cạnh tranh với phim Mesdames Thanh Sắc, quy tụ dàn diễn viên ngôi sao Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành…

Ảnh, clip: HK, ĐPCC