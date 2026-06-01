Hoa hậu Kỳ Duyên có màn chào sân đáng chú ý trong vai Karen phim Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành thu 332 tỷ đồng dịp Tết 2025. Sắp tới nàng hậu sẽ trở lại màn ảnh, lần đầu được giao vai chính trong Chị chị em em 3 đóng cùng NSND Lê Khanh vừa khai máy hôm 31/5 tại Bắc Ninh, cũng là bối cảnh chính của phim.

Hoa hậu Kỳ Duyên. Ảnh: FBNV

Nhà sản xuất Will Vũ công bố hoa hậu Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vai nữ chính của phần phim mới: Thị Mầu, một trong những nhân vật biểu tượng của văn hoá dân gian Bắc Bộ. Sở hữu hình ảnh sắc sảo, cá tính, Kỳ Duyên nhiều năm qua được công chúng nhắc đến như một biểu tượng sắc đẹp hiện đại với khí chất sang trọng, nổi loạn và nhiều màu sắc đối lập. Hình ảnh đó được đánh giá phù hợp với tinh thần của thương hiệu Chị chị em em - nơi các nhân vật nữ luôn mang nhiều lớp mặt nạ, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ: “Kỳ Duyên vinh dự được tham gia vào vũ trụ Chị chị em em lần này, nhất là với một một bối cảnh rất thân thuộc với người con Bắc Bộ như Duyên. Thị Mầu vừa là một nhân vật mình đã say mê trong văn hoá chèo kể từ khi còn nhỏ, vừa háo hức sẽ được thể hiện và khai thác một khía cạnh mới của nhân vật này. Và đương nhiên có rất nhiều áp lực nữa. Duyên hy vọng mình sẽ hoàn thành tốt vai diễn và được khán giả đón nhận ủng hộ dự án cũng như thử thách mới này của Duyên".

Hoa hậu Kỳ Duyên và NSND Lê Khanh cúng khai máy. Ảnh: ĐPCC

Có mặt trong ngày khai máy đáng chú ý còn có NSND Lê Khanh - nữ nghệ sĩ đắt sô màn ảnh những năm gần đây mà mới nhất là Hẹn em ngày nhật thực với doanh thu 119 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện vai diễn của nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn được giấu kín.

Phần 1 của Chị chị em em ra mắt năm 2019 với sự tham gia của Thanh Hằng và Chi Pu đạt doanh thu 69 tỷ đồng. Chị chị em em 2 công chiếu dịp Tết 2023 với sự góp mặt của Minh Hằng và Ngọc Trinh thu 117 tỷ đồng. Phần 3 cũng là phần đầu tiên phim chuyển bối cảnh từ miền Nam ra ngoài Bắc với dàn diễn viên hoàn toàn mới với 2 diễn viên chính cũng là người gốc Bắc.