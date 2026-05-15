Tạm biệt Gohan - siêu phẩm đạt Top 2 doanh thu phòng vé Thái Lan năm 2026 đã chính thức cập bến rạp Việt với các suất chiếu sớm từ 18h ngày 13/5/2026. Bộ phim nhanh chóng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thú cưng nhờ câu chuyện chữa lành và giàu cảm xúc. Hiện tác phẩm đang giữ vị trí Top 1 phòng vé Việt với tổng doanh thu hơn 3 tỷ đồng, trở thành làn gió mới đầy ấm áp giữa loạt phim kinh dị và hài nội địa thống trị rạp chiếu suốt mùa lễ 30/4 đến nay.

Yếu tố then chốt giúp Tạm biệt Gohan chinh phục khán giả chính là “diễn xuất” đặc biệt của nhân vật trung tâm - chú chó Gohan - được thể hiện bởi ba chú chó khác nhau, đại diện cho 3 chặng đời từ lúc còn nhỏ, trưởng thành đến khi về già. Đặc biệt, ê-kíp đã mất nhiều thời gian “casting” để tìm ra 3 chú chó có ngoại hình tương đồng với đặc điểm nhận diện là bộ lông trắng cùng chiếc mũi hồng đặc trưng.

Với tựa đề đầy cảm xúc, phim gợi mở một câu chuyện thấm đẫm nước mắt về sự chia ly giữa con người và loài vật vốn nổi tiếng trung thành. Tạm biệt Gohan theo chân hành trình kéo dài 10 năm của một chú chó hoang lang thang, mang theo một trái tim thuần khiết và phiêu dạt giữa dòng đời. Trên chặng đường ấy, nó gặp gỡ và ở lại bên những người chủ “tạm thời”, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của tình người, tình bạn, tình yêu. Từ đó, những bài học giản dị về sự gắn kết, lòng trung thành mà chú chó mang lại được gửi gắm đến con người đầy sự lay động.

Ngay sau khi ấn định ngày khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 15/5, Tạm Biệt Gohan nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội, liên tiếp lọt vào nhóm những chủ đề phim ảnh được tương tác và thảo luận sôi nổi nhất.

Phòng vé Việt đang bước vào giai đoạn thấp điểm với lượng vé bán ra tương đối thấp. Dẫn đầu phòng vé ngày 15/5 đang là 2 bộ phim ngoại. Các vị trí tiếp theo thuộc về Heo năm móng và Phí phông đang ở giai đoạn hạ nhiệt khi lần lượt thu về 119 và 196 tỷ đồng, tính đến 18h ngày 15/5.

Một thời ta đã yêu - tác phẩm có sự góp mặt của Quốc Trường, Quốc Huy - ra mắt cùng ngày với Tạm biệt Gohan nhưng chỉ "thoi thóp" ở vị trí gần cuối top 10 khi chỉ bán được hơn 1.000 vé trong ngày với doanh thu chưa đầy 500 triệu đồng theo số liệu của Box Office Vietnam 18h ngày 15/5.