Ngày 26/1, Cha Eun Woo đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, trực tiếp lên tiếng về nghi vấn chậm kê khai và nộp thuế.

Nam nghệ sĩ xin lỗi công chúng vì đã gây lo lắng, đồng thời thừa nhận bản thân chưa đủ nghiêm túc trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với tư cách một công dân Hàn Quốc.

Cha Eun Woo lần đầu lên tiếng sau nghi vấn trốn thuế.

Cha Eun Woo cho biết vụ việc khiến anh phải nhìn nhận lại trách nhiệm cá nhân và đang nghiêm túc tự kiểm điểm. Anh cũng làm rõ việc nhập ngũ trong thời điểm nhạy cảm, khẳng định quyết định lên đường không nhằm né tránh dư luận hay trách nhiệm.

Theo nam ca sĩ, do không thể tiếp tục hoãn thời hạn nhập ngũ từ năm ngoái, anh nhập ngũ khi quá trình kiểm tra thuế vẫn chưa hoàn tất. “Dù vậy, đây vẫn là thiếu sót của tôi và tôi hoàn toàn ý thức được trách nhiệm của mình”, anh viết. Đồng thời, Cha Eun Woo cho biết nếu không trong quân ngũ, anh sẵn sàng trực tiếp gặp gỡ những người bị ảnh hưởng để xin lỗi.

Nam nghệ sĩ cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng trong các thủ tục còn lại, chấp nhận mọi kết luận cuối cùng và thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Cha Eun Woo đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Cha Eun Woo bị Cục Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul tiến hành kiểm tra chuyên sâu liên quan đến khoản thuế chưa nộp ước tính 20 tỷ won (khoảng 360 tỷ đồng).

Vụ việc còn liên quan đến một pháp nhân do mẹ anh thành lập, bị nghi ngờ là “công ty ma” sau khi ký hợp đồng dịch vụ quản lý với công ty chủ quản. Hiện vụ việc vẫn đang được xem xét và chưa có kết luận cuối cùng.

Cha Eun Woo được truyền thông quốc tế săn đón:

Nguồn: Nate