Ngày 24/1, tờ Nate đưa tin nghi vấn trốn thuế liên quan đến Cha Eun Woo đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Hàn Quốc. Theo nhiều nguồn tin, vụ việc không chỉ là sai sót trong kê khai thuế mà bị nghi có dấu hiệu trốn thuế mang tính tổ chức, thông qua việc thành lập công ty đứng tên người thân.

Nguyên nhân khiến cơ quan thuế và giới luật sư đánh giá vụ việc ở mức nghiêm trọng nằm ở yếu tố “cố ý”. Pháp luật Hàn Quốc quy định, nếu người nộp thuế sử dụng các thủ đoạn gian dối để che giấu thu nhập, hành vi này có thể bị xử lý hình sự.

Vụ việc của Cha Eun Woo thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Hàn Quốc.

Theo đó, Cha Eun Woo bị nghi đã phân tán hàng trăm tỷ won thu nhập thông qua một công ty có địa chỉ trùng với quán lươn do cha mẹ anh điều hành tại đảo Ganghwa. Trong trường hợp cơ quan thuế xác định công ty này không có hoạt động quản lý nghệ sĩ thực tế, chỉ tồn tại trên giấy tờ, hành vi trên có thể bị xem là gian lận thuế nghiêm trọng.

Một luật sư trong ngành nhận định: “Việc lập công ty không có hoạt động thực chất nhằm chuyển thu nhập cá nhân, vốn chịu thuế suất cao sang thu nhập doanh nghiệp với mức thuế thấp hơn là hình thức trốn thuế điển hình theo luật hình sự”.

Đáng chú ý, số tiền thuế bị nghi trốn lên tới khoảng 20 tỷ won (khoảng 360 tỷ đồng). Theo Luật xử phạt tội phạm đặc biệt của Hàn Quốc, nếu số tiền trốn thuế vượt 10 tỷ won (khoảng 180 tỷ đồng), người vi phạm có thể đối mặt mức án tối thiểu 5 năm tù, thậm chí tù chung thân, kèm theo khoản tiền phạt lên tới 100 tỷ won (khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng).

Giới chuyên môn cho rằng, ngay cả khi Cha Eun Woo không có tiền án và chủ động nộp lại toàn bộ số tiền thuế bị truy thu, nguy cơ bị truy tố vẫn rất cao. Trước đó, mẹ của nam diễn viên Jang Geun Suk từng bị tuyên án tù treo trong một vụ việc có tính chất tương tự.

Bên cạnh đó, việc công ty liên quan đến Cha Eun Woo chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn cũng làm dấy lên nhiều nghi vấn. Đây là mô hình có yêu cầu công khai tài chính thấp hơn, dễ hạn chế sự giám sát từ bên ngoài. Việc đặt trụ sở tại khu vực Ganghwa - ngoài vùng kiểm soát thuế chặt chẽ của Seoul, càng khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng né thuế. Dù có ý kiến cho rằng các thủ tục đều do mẹ anh đứng tên thực hiện, song theo án lệ của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, nếu Cha Eun Woo là người hưởng lợi cuối cùng và biết rõ việc phân tán thu nhập thông qua công ty gia đình, anh vẫn có thể bị xem là đồng phạm.

Nhiều hợp đồng quảng cáo lớn của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nghi vấn trốn thuế đang đẩy hình ảnh ngôi sao từng được mệnh danh là “mỹ nam hoàn hảo” vào cuộc khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp. Vụ việc được cho là khó có thể khép lại chỉ bằng việc nộp bổ sung tiền thuế, mà còn phụ thuộc vào kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra và phán quyết của tòa án.

Cha Eun Woo được săn đón tại Paris: