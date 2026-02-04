Ngày 4/2, Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi thông qua công ty quản lý Fantagio trước những tranh cãi xoay quanh việc anh từng lập một công ty riêng để quản lý thu nhập cá nhân. Nam diễn viên thừa nhận bản thân chưa hiểu rõ cách vận hành công ty dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

“Do thiếu hiểu biết trong việc quản lý công ty, tôi đã gây ra lo lắng và thất vọng. Tôi thực sự xin lỗi và đang nghiêm túc nhìn nhận lại sai sót của mình”, Kim Seon Ho bày tỏ.

Nam diễn viên Kim Seon Ho.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 1/2, khi một tờ báo Hàn Quốc đưa tin Kim Seon Ho từng thành lập một công ty đứng tên mình, đặt địa chỉ trùng với nơi ở của anh. Công ty này có sự tham gia của bố mẹ nam diễn viên với vai trò điều hành. Bài báo cho rằng thu nhập từ hoạt động nghệ thuật của Kim Seon Ho từng được chuyển qua công ty này, làm dấy lên nghi vấn anh lợi dụng công ty để giảm tiền thuế phải đóng.

Trước làn sóng tranh cãi ngày càng lan rộng, Fantagio đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ. Công ty cho biết Kim Seon Ho lập công ty riêng vào đầu năm 2024 để phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật và sản xuất sân khấu cá nhân, trong giai đoạn chuyển giao hợp đồng quản lý. Tuy nhiên, khi nhận ra việc này có thể gây hiểu lầm, anh đã dừng toàn bộ hoạt động của công ty từ hơn 1 năm trước.

Fantagio cũng xác nhận Kim Seon Ho đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ các quyền lợi liên quan, bao gồm việc ngừng sử dụng thẻ công ty, xe công ty và đã nộp bổ sung đầy đủ các khoản thuế cá nhân theo quy định. Hiện công ty riêng này đang trong quá trình hoàn tất thủ tục giải thể.

Kim Seon Ho sinh năm 1986 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh được biết đến là nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Hàn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua các phim truyền hình Start-Up (2020) và Hometown Cha-Cha-Cha (2021). Hiện tại, Kim Seon Ho đang góp mặt trong bộ phim truyền hình lãng mạn - hài Can This Love Be Translated? (Tiếng yêu này anh dịch được không?) phát sóng trên Netflix từ tháng 1/2026, đóng cùng nữ diễn viên Go Youn Jung.

Bộ phim "Can This Love Be Translated?" đạt nhiều thành công giữa lúc nam diễn viên vướng ồn ào.

Ồn ào nổ ra đúng thời điểm Kim Seon Ho chuẩn bị tái xuất với nhiều dự án lớn khiến không ít khán giả lo ngại các tác phẩm sắp ra mắt của anh có thể bị ảnh hưởng.

Kim Seon Ho trong phim "Can This Love Be Translated?":

Nguồn: Cho Sun, Soompi