TRUNG QUỐC - Diễn viên 'Trục Ngọc' Điền Hi Vi bị đám đông fan cuồng và người săn ảnh vây kín, xô ngã khi xuất hiện tại sân bay tối 13/11.

Ngày 14/11, TVBS đưa tin Điền Hi Vi gặp sự cố tại sân bay vào tối 13/11 khi chuẩn bị di chuyển để ghi hình chương trình giải trí Hội chị em phá án 3. Trong lúc dừng lại chào người hâm mộ, nữ diễn viên bất ngờ bị đám đông chen lấn đẩy ngã xuống sàn.

Theo video lan truyền trên mạng xã hội, Điền Hi Vi mất thăng bằng giữa dòng người chen chúc, phải chống một tay xuống đất để tránh ngã mạnh. Đáng chú ý, sau khi cô ngã, nhiều người xung quanh vẫn tiếp tục giơ điện thoại quay chụp ở cự ly gần thay vì hỗ trợ. Thời điểm đó, nữ diễn viên chỉ có một nhân viên đi cùng nên khó kiểm soát tình hình.

Điền Hi Vi bị xô ngã:

Thông tin Điền Hi Vi bị ngã nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên Weibo. Để trấn an người hâm mộ, tối cùng ngày, nữ diễn viên đăng bài viết ngắn gọn: “Tôi không sao”.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn bày tỏ sự bức xúc và liên tục gửi phản hồi đến công ty quản lý. Một số ý kiến cho rằng đây là sự cố mất an toàn thứ tư của Điền Hi Vi trong năm nay, đồng thời đặt câu hỏi về việc công ty chưa bố trí đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp để kiểm soát đám đông tại nơi công cộng.

Trước phản ứng của dư luận, Công ty Văn hóa Điện ảnh Bắc Kinh Hạo Hãn Tinh Duyên phát thông cáo vào đêm 13/11. Đơn vị này cho biết thời gian gần đây, Điền Hi Vi nhiều lần bị người lạ bám đuổi trong lịch trình cá nhân, vây quanh xe và đập cửa kính. Những hành vi này không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn của nữ diễn viên mà còn ảnh hưởng đến trật tự công cộng và an toàn giao thông.

Phía công ty nhấn mạnh việc theo dõi, bám đuôi nghệ sĩ không phải là hành động thể hiện tình cảm hay sự ủng hộ mà là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và nhân phẩm. Đơn vị kêu gọi công chúng không săn đón nghệ sĩ tại lịch trình riêng, theo dõi hoặc mua bán thông tin di chuyển chưa công khai. Những người có mặt tại hiện trường cũng được đề nghị tuân thủ hướng dẫn an ninh và giữ khoảng cách an toàn.

Điền Hi Vi nổi tiếng qua tác phẩm "Trục Ngọc". Ảnh: TVBS

Điền Hi Vi sinh năm 1997 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và ra mắt làng giải trí năm 2018 với bộ phim Đợi em trong những tháng ngày dài. Nữ diễn viên được chú ý qua các tác phẩm như: Thời đại chúng ta đáng yêu như thế, Khanh Khanh nhật thường, Điền canh kỷ, Đại phụng đả canh nhân...

Năm 2026, Điền Hi Vi tiếp tục gây tiếng vang với hai bộ phim cổ trang Trục Ngọc và Giá Kim Sai, qua đó nâng cao độ nhận diện tại thị trường trong nước và quốc tế.