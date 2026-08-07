Ngày 7/8, Sports Kyunghang đưa tin một phụ nữ bị bắt sau khi cầm gậy golf đập cửa kính trụ sở YG Entertainment tại Hapjeong-dong (Seoul).

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhóm phụ nữ đứng bên ngoài trụ sở YG. Một người bất ngờ cầm gậy golf chạy đến cửa chính và liên tục đập mạnh vào kính.

Sau lần đập thứ 3, người này tìm cách chạy vào bên trong nhưng bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Cảnh sát sau đó có mặt và áp giải người phụ nữ rời khỏi hiện trường.

Người phụ nữ lao vào trụ sở YG Entertainment. Ảnh: Sports Kyunghang

Danh tính và động cơ của người này hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, một số ý kiến trên mạng cho rằng nhóm phụ nữ có liên quan đến cộng đồng người hâm mộ BlackPink và sự việc có thể xuất phát từ bất mãn với cách YG tổ chức hoạt động kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhóm.

Trước đó, YG thông báo tổ chức sự kiện MEET & GREET tại Seoul vào ngày 8/8. Chỉ 40 người mua gói trả phí được chọn tham dự thông qua hình thức bốc thăm. Công ty cũng lưu ý không đảm bảo cả 4 thành viên BlackPink đều có mặt do phụ thuộc lịch trình. Có nguồn tin cho biết Lisa sẽ không góp mặt khiến fan khá thất vọng.

BlackPink chính thức ra mắt vào ngày 8/8/2016. Ảnh: YG Entertainment

Thông tin này khiến một bộ phận người hâm mộ phản ứng, cho rằng hoạt động kỷ niệm 10 năm của BlackPink chưa tương xứng với cột mốc quan trọng của nhóm.

Đây không phải lần đầu trụ sở YG xảy ra sự cố liên quan đến người cố gắng xâm nhập. Tháng 6/2016, một phụ nữ mang theo hung khí từng xông vào trụ sở công ty sau khi đe dọa 3 người gần đó.

Video lan truyền trên mạng xã hội: