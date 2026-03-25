Đình Tú và Ngọc Huyền kể áp lực khi đóng phim cùng nhau:

Chiều 25/3, ê-kíp Ngược đường ngược nắng có buổi ra mắt phim. Đây là dự án tiếp theo sẽ lên sóng giờ vàng VTV1 ngay khi phim Không giới hạn kết thúc vào 30/3 tới.

Đáng chú ý bộ phim có sự góp mặt của hai cặp vợ chồng viên thuộc 2 thế hệ là Nguyệt Hằng - Anh Tuấn và Đình Tú - Ngọc Huyền. Trong Ngược đường ngược nắng, NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn được đạo diễn Vũ Minh Trí "đo ni đóng giầy" cho cặp vợ chồng Trực - Diện, bố mẹ của Trung. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai thành đôi trong một bộ phim truyền hình. Còn Đình Tú và Ngọc Huyền từ một cặp "oan gia ngõ hẹp" thành người yêu của nhau. Đây là bộ phim đầu tiên hai diễn viên góp mặt sau khi kết hôn cuối năm ngoái và là bộ phim thứ 3 họ đóng chung sau Đừng nói khi yêu và Cha tôi người ở lại.

Chia sẻ tại họp báo, Đình Tú nói: "Lúc chưa cưới nhau, tôi tự hỏi nếu sau này thành vợ chồng mà đóng vai yêu nhau thì sẽ thế nào? Không ngờ anh Vũ Minh Trí mời vào phim chúng tôi yêu nhau thật. Ngoài đời hai vợ chồng vui vẻ nhưng khi đóng cảnh tình cảm thì chúng tôi khá lo lắng và cười nhiều. Anh quay phim thậm chí còn bảo chúng tôi: Sao hôn nhau cứ nhắm mắt thế? Phải mở mắt ra chứ! Nhiều khi cũng tâm lý nhưng có thêm cặp vợ chồng Anh Tuấn và chị Hằng chúng tôi cũng đỡ sợ hơn".

Diễn viên Ngọc Huyền tiếp lời chồng: "Chúng tôi yêu nhau đến nay đã được hơn 3 năm, tức là đã qua giai đoạn lãng mạn và giờ đã thân quen hơn nên tự nhiên đóng cảnh lãng mạn, tỏ tình tôi thấy khó lắm. Diễn tình cảm với các bạn diễn khác tôi thấy đơn giản nhưng diễn với chồng lo lắng, áp lực và rất ngại, không hiểu vì sao".

Chia sẻ của cặp vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn:

Trong khi đó, cặp Nguyệt Hằng và Anh Tuấn thì ngược lại. Có lẽ vì đã là vợ chồng 30 năm nên họ không còn ngại khi diễn cặp cùng nhau. Diễn viên Anh Tuấn hài hước nói đi làm ở quãng thời gian thư giãn vì không có vợ nhưng với phim này anh vẫn chịu sức ép lớn.

NSƯT Nguyệt Hằng quay sang "chỉnh" chồng: "Anh ơi em chỉ nhắc 1 tí thôi, mình đang ngồi trước nhà báo nên chuyện 2 vợ chồng có gì về nhà đóng cửa bảo nhau. Bây giờ anh nói ra đây lộ hết rồi".

Nữ diễn viên cho biết chị và chồng từng làm việc nhiều với nhau trước đây khi ở Nhà hát Tuổi Trẻ, sau này cũng làm cùng 1 phim nhưng chưa bao giờ diễn cùng nhau với tư cách 1 cặp đôi. Trong phim Đấu trí, họ đóng cùng nhưng từ đầu đến cuối không có cảnh chung, không thoại với nhau. Trong Đào, Phở và Piano, lần đầu họ đóng vai vợ chồng thật nhưng chỉ là những cảnh ngắn.

Ngược đường ngược nắng đánh dấu lần đầu họ đóng vai vợ chồng trên truyền hình. "Với tôi lại rất thoải mái vì hai vợ chồng đã quá quen với cuộc sống ngoài đời. Từ đầu tôi nghĩ đạo diễn có thể liều mời cả hai vợ chồng, anh ấy không sợ hai vợ chồng tranh cãi và làm không đúng ý đạo diễn sao. Nhưng đạo diễn cũng thân quen và hiểu tính hai vợ chồng và có 2 vai diễn khá thú vị cho Hằng và Tuấn cũng gần với chúng tôi ngoài đời nên đóng có nhiều lợi thế. Đôi khi chúng tôi cũng quên đây là vai diễn mà cứ bê mình ngoài đời vào", chị nói.

Lấy bối cảnh một làng nghề làm hương truyền thống, Ngược đường ngược nắng xoay quanh gia đình ông Phúc - gia đình người thợ làm hương, cả đời gắn bó với nghề và 2 cô con gái với 2 tính cách hoàn toàn khác biệt. Trong khi chị gái Vân là cán bộ xã điềm đạm, sống nguyên tắc và luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu thì cô em Mai lại đại diện cho thế hệ trẻ năng động, dám nghĩ dám làm.

Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Tú Oanh, Anh Đức và Minh Thu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mai quyết định trở về quê để tìm cách hồi sinh xưởng hương gia truyền của gia đình, mở ra nhiều ý tưởng mới cho làng nghề. Tuy nhiên, hành trình ấy nhanh chóng vấp phải những rào cản từ những mâu thuẫn cũ giữa hai gia đình làm nghề trong làng. Sự xuất hiện của Trung - con trai gia đình "đối thủ" - khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi giữa họ dần nảy sinh một mối quan hệ khó lường.

Ngoài Đình Tú, Ngọc Huyền, Nguyệt Hằng, Anh Tuấn, Ngược đường ngược nắng còn có sự góp mặt của NSƯT Thanh Quý, NSƯT Thanh Bình, diễn viên Tú Oanh, Anh Đức, Minh Thu... Phim lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 bắt đầu từ ngày 30/3/2026.

