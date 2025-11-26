Phim Ngõ nữ quyền: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc vừa ra mắt do Quốc Toàn - diễn viên Hồng Hà nữ sĩ - đạo diễn vào đúng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (ngày 25/11). Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt: NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Hoa Thúy, Quế Chi, Tina Yuan cùng nhiều nghệ sĩ, kể câu chuyện đầy chất đời về phụ nữ Việt.

Trái với hình dung về những tác phẩm nặng nề, bộ phim của đạo diễn, diễn viên Quốc Toàn chọn cách kể chuyện qua tiếng cười dí dỏm, gần gũi như chính cái "ngõ" mà tên phim gợi ra. Không bi lụy, không gồng mình với khẩu hiệu, tác phẩm này dùng giọng điệu đời thường để nói về những vấn đề không hề nhỏ: định kiến giới, bạo lực tinh thần, sự chịu đựng âm thầm và khát vọng được tự do, được sống là chính mình.

NSƯT Nguyệt Hằng đảm nhận vai diễn bà Độc Lập. NSƯT Hoa Thúy trong vai bà Hạnh Phúc. Diễn viên Quế Chi vai bà Tự Do.

3 nhân vật chính của phim: Bà Độc Lập, Bà Tự Do và Bà Hạnh Phúc như 3 mảnh tính cách tách ra từ một người phụ nữ Việt: mạnh mẽ nhưng hay tổn thương, phóng khoáng nhưng thường bị phán xét, dịu dàng nhưng chất chứa những vết hằn không dễ gọi tên. Sự tương phản giữa họ tạo thành lớp hài vừa tinh tế vừa sâu khiến khán giả “cười trước, nghĩ sau” kiểu hài khiến ta bật cười nhưng ngay lập tức thấy một phần chính mình trong đó.

Điểm gây tò mò của dự án nằm ở nhân vật cô giáo Yến do nhà văn Tina Yuan đảm nhiệm. Vốn quen với hình ảnh một cây bút, nay cô bước vào vai một phụ nữ nghiêm khắc, tận tâm, thương học trò đến mức bị hiểu lầm và bắt nạt bởi chính môi trường mà cô muốn cống hiến. Đây không chỉ là một hình tượng trong phim mà còn là câu chuyện của không ít giáo viên, phụ nữ làm nghề chăm sóc và giáo dục, những người thường bị đối xử bất công bởi những kỳ vọng vô lý của xã hội.

Đạo diễn Quốc Toàn tại sự kiện ra mắt phim.

Đạo diễn Quốc Toàn chia sẻ rằng muốn tạo ra một tác phẩm "có thể xem cùng gia đình", bởi theo anh, nữ quyền không phải chuyện của riêng phụ nữ mà là vấn đề của bất kỳ ai sống trong một cộng đồng. "Chúng tôi chọn hài vì là cách nhẹ nhàng nhất để chạm tới những điều nặng nề", anh nói.

Biên kịch Emi Phương (vợ Quốc Toàn), người xây dựng 3 nhân vật Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc, cho biết chị muốn mỗi khán giả, nhất là phụ nữ "bắt gặp một phần bản thân trong từng mảnh ghép nhỏ"... Chị chia sẻ trong quá trình viết, có những đêm ngồi lại với câu hỏi: "Điều gì khiến phụ nữ tổn thương nhất?” Và câu trả lời của Emi Phương là: “Không phải những điều lớn lao mà là những tổn thương nhỏ bé lặp đi lặp lại mỗi ngày".

3 nữ chính của phim tại sự kiện ra mắt.

Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của bộ phim: những biến cố lớn đôi khi không nguy hiểm bằng những vết cào nhỏ lặp lại trong đời sống gia đình, công sở hay môi trường giáo dục. Thông điệp này được thể hiện qua nhiều phân cảnh trong trailer, từ mâu thuẫn giữa các nhân vật đến câu chuyện của cô giáo Yến, người phụ nữ bị hiểu nhầm dù làm tất cả vì học trò của mình.

Ê-kíp cho biết quyết định phát hành Ngõ nữ quyền miễn phí trên YouTube, mở cánh cửa tiếp cận rộng rãi cho mọi tầng lớp khán giả trong thời gian tới.