Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 32 lên sóng tối 22/10, Mỹ Anh (Phương Oanh) hồi tưởng lại ngày đầu tiên cô gặp Đăng (Doãn Quốc Đam) ở cửa hàng kem Hồ Tây. Để thực hiện cảnh quay này, nữ diễn viên đã phải hoá trang về thời 18, bằng một nửa số tuổi hiện tại của Phương Oanh.

Bà mẹ 2 con cũng phải tìm trang phục phù hợp với thời điểm 20 năm trước và diễn ra nét vô tư hồn nhiên của một nữ sinh. Doãn Quốc Đam trong vai một diễn viên trường Điện ảnh chọn phong cách hip hop bụi phủi.

Hai diễn viên ở hậu trường.

Phương Oanh và Doãn Quốc Đam diễn xuất ăn ý và luôn tươi cười trên phim trường. Để quay cảnh Đăng một tay đỡ lưng Mỹ Anh để cô khỏi ngã, một tay giữ chiếc kem ốc quế khỏi bị rơi, đoàn phim đã phải thực hiện nhiều lần với cả chục chiếc ốc quế bị rơi vỡ phải thay thế. Hiếm khi người ta thấy Phương Oanh cười nói vui vẻ như vậy ở hậu trường.

Tạo hình vai Mỹ Anh năm 18 tuổi của Phương Oanh.

Phương Oanh được nhận xét vô cùng trẻ trung so với bà mẹ 2 con, dù đóng cảnh hồi tưởng nhưng trông cô không khác mấy so với thời đóng phim Hoa bay - vai chính đầu tiên khi cô từ người mẫu chuyển sang đóng phim.

Ở lần thứ 3 kết hợp kể sau Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Phương Oanh và Doãn Quốc Đam diễn xuất ăn ý khi vào vai vợ chồng nhận về nhiều phản hồi của khán giả.

Ảnh, clip: VTV