Khương Ngọc và Trang Công Minh là nhân vật chính của chương trình Khách sạn 5 sao lên sóng VTV3 trưa 28/12. Khương Ngọc - đạo diễn, diễn viên, biên kịch quen mặt với khán giả, người đứng sau nhiều tác phẩm chạm vào cảm xúc gia đình, phụ nữ và những mối quan hệ rất đời. Ở anh là góc nhìn của một người kể chuyện: sâu sắc, bản năng, đôi khi gai góc nhưng luôn nhân văn.

Tại đây, nam diễn viên chia sẻ về quá trình làm nghề, bí quyết để đạo diễn những bộ phim níu chân khán giả cũng như kinh nghiệm làm việc với các diễn viên nổi tiếng như Việt Hương, Hồng Đào trong 2 bộ phim anh đạo diễn là Chị dâu và Cục vàng của ngoại.

Còn Trang Công Minh – đạo diễn hình ảnh (DOP) được giới làm nghề đánh giá cao, người “vẽ” nên cảm xúc bằng ánh sáng, bố cục và chuyển động máy. Những khung hình tinh tế, giàu cảm xúc trong nhiều sản phẩm âm nhạc và video nổi bật đều mang dấu ấn của anh.

Tại Khách sạn 5 sao, lần đầu tiên khán giả được lắng nghe cuộc trò chuyện cởi mở giữa đạo diễn nội dung và đạo diễn hình ảnh. Làm sao để một câu chuyện từ kịch bản bước ra thành cảm xúc thật? Khi nào hình ảnh cần lùi lại để cảm xúc lên tiếng và đằng sau những khung hình đẹp là bao nhiêu áp lực, lựa chọn và đánh đổi?

Khán giả từng quen với Khương Ngọc qua những vai diễn cá tính, khác biệt. Nhưng ít ai biết, phía sau ánh đèn sân khấu, anh còn là người lặng lẽ kể những câu chuyện rất đời bằng ngôn ngữ điện ảnh: gia đình, phụ nữ, cảm xúc và những mối quan hệ đầy va chạm nhưng chân thật.



Đến với Khách sạn 5 sao, Khương Ngọc không nói nhiều về hào quang mà chia sẻ những ngã rẽ trong nghề , những lần hoài nghi chính mình và lý do anh chọn kể những câu chuyện chạm vào cảm xúc thay vì chạy theo thị hiếu dễ dãi.

Khương Ngọc hát cùng MC Huyền Trang trên sóng VTV.

Với Khương Ngọc, điện ảnh không chỉ là câu chuyện được kể mà là cảm giác đọng lại sau khi khung hình khép lại.

Tại chương trình, anh chia sẻ thẳng thắn về cách một đạo diễn nhìn đời để làm phim , vì sao có những khung hình cần im lặng và đôi khi một câu chuyện tử tế lại khó làm hơn một câu chuyện gây sốc. Không màu mè, không kịch bản sắp đặt.

Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu, dành cho những ai yêu phim Việt và tò mò về thế giới phía sau ống kính. Tại đây, Khương Ngọc sẽ có màn kết hợp chưa từng có với MC Huyền Trang 'mù tạt'.

Ảnh, clip: VTV