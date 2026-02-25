Sau Mưa đỏ - tác phẩm doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt, Nguyễn Hùng tiếp tục góp mặt trong dự án Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công.

Diễn viên, ca sĩ Nguyễn Hùng.

Trong phim, anh vào vai Khang - 1 đạo diễn trẻ nhưng chưa làm được phim đầu tay. Nhân vật thể hiện đam mê nghệ thuật, khát vọng vươn lên của người trẻ trong xã hội hiện nay.

Nguyễn Hùng ban đầu anh đến casting vai Hiếu - nam chính của phim, còn diễn viên Trần Doãn Hoàng lại nhắm đến vai Khang. Tuy nhiên, cả 2 được thông báo kết quả trái ngược. Doãn Hoàng trúng vai nam chính còn Nguyễn Hùng lại vào vai nam phụ.

Diễn viên Doãn Hoàng kể đã hát ca khúc Phép màu do Nguyễn Hùng sáng tác trong lúc thử vai.

Tại buổi công chiếu, Nguyễn Hùng bày tỏ chút giận dỗi, quay sang nói với đồng nghiệp: "Sao không nói từ đầu, mình đổi cho nhau" khiến khán giả có mặt bật cười.

Nguyễn Hùng nói hiện dành tình yêu cho cả điện ảnh lẫn âm nhạc. Anh mong muốn có thể lan tỏa những điều tích cực qua mỗi dự án mình góp mặt.

Ngoài diễn xuất, Nguyễn Hùng còn sáng tác ca khúc Ở trong khu rừng cho phim. Anh mong bài hát mới được yêu thích như các bản hit trước đó như Phép màu, Còn gì đẹp hơn…

Tạo hình nhân vật của Nguyễn Hùng trong phim mới.

“Ai viết nhạc cũng mong ca khúc được viral (lan tỏa - PV). Nhưng chuyện có được yêu thích hay không lại không được quyết định bởi tác giả. Tôi chỉ mong ca khúc đóng góp vào tổng thể phim, nếu đáp ứng được đã là thành công”, anh cho hay.

Nguyễn Hùng trở thành cái tên triển vọng ở cả mảng phim ảnh lẫn âm nhạc trong năm qua. Nhờ vai Hải trong Mưa đỏ, tên tuổi anh bất ngờ vụt sáng.

Mặt khác, ca khúc Phép màu và Còn gì đẹp hơn đưa anh vượt nhiều gương mặt để đoạt 1 số giải thưởng, trong đó chiến thắng 4 hạng mục tại Làn Sóng Xanh 2025.

Clip Nguyễn Hùng hát "Ở trong khu rừng"

Cuộc sống của anh cũng rẽ sang hướng khác hoàn toàn so với trước. Ca sĩ tất bật với các dự án, buổi biểu diễn, mạng xã hội bỗng chốc có lượng người theo dõi tăng nhanh. Nguyễn Hùng ví mình như “bước sang một trang mới của cuộc đời” và thầm cố gắng không ngừng để đáp lại tình cảm của khán giả.

Phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi thuộc thể loại lãng mạn - chính kịch - âm nhạc do Chung Chí Công đạo diễn kiêm biên kịch.

Phim xoay quanh nhân vật Mộng Hoài - cô gái trẻ có ước mơ làm diễn viên. Tuy nhiên do hoàn cảnh, Hoài vẫn chưa thể thực hiện ước mơ ấy của mình. Cô gặp lại Minh Hiếu - một người bạn từ thuở nhỏ. Từ đây, ước mơ của cô và Hiếu bất ngờ rẽ ngang…

Phần lớn diễn viên phim là những gương mặt mới khiến nhiều người lo ngại về yếu tố doanh thu.

Tác phẩm tái hiện hành trình cảm xúc của những người trẻ đi tìm đáp án cho câu hỏi “Ước mơ của bạn là gì?” để rồi chính họ khi bước vào thế giới trưởng thành dần nhận ra câu hỏi quan trọng nhất là “Mình muốn thực hiện ước mơ đó cùng ai?”.

Thay vì khai thác xung đột kịch tính, phim hướng đến việc phản ánh những lựa chọn đời sống, những do dự và sự chấp nhận khi con người buộc phải đối diện với giới hạn của bản thân và hoàn cảnh.

Phim quy tụ dàn diễn viên: Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng, NSƯT Hữu Châu, Chi Phạm, Phương Nam… chính thức công chiếu từ 27/2.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC