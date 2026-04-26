Trong video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Hyeri kể lại sự cố xảy ra vào đêm trước trong kỳ nghỉ tại Maldives, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Nữ nghệ sĩ cho biết tối hôm đó bầu trời đầy sao nên muốn ngắm cảnh rõ hơn. Hyeri quyết định nằm trên một chiếc phao võng nổi giữa biển và để mình trôi trên mặt nước. Ban đầu, ánh đèn từ khu nghỉ dưỡng khiến cô khó quan sát bầu trời, nhưng khi mắt dần thích nghi với bóng tối, khung cảnh trở nên rõ ràng hơn.

Hyeri trong kỳ nghỉ tại Maldives.

Tuy nhiên, ngay sau đó cô nhận ra tình huống không ổn. “Khi nhìn phía trước chỉ thấy một màu đen. Lúc quay lại nơi tôi ở đã rất xa. Tôi nghĩ mình chỉ nằm thêm một chút thôi nhưng thực ra đã bị trôi xa hơn tưởng tượng”, Hyeri kể.

Cô nhanh chóng xoay phao và cố chèo quay lại nhưng gần như không thể. Theo chia sẻ, gió lớn cùng dòng nước liên tục đẩy cô ra xa khu nghỉ dưỡng. Vì vẫn cầm điện thoại trên tay nên Hyeri chỉ có thể dùng một tay bơi, khiến việc di chuyển càng khó khăn hơn.

Khi bắt đầu hoảng sợ, nữ diễn viên thừa nhận đã nghĩ đến việc gọi quản lý cầu cứu. Cuối cùng, cô dồn hết sức lực, chấp nhận để điện thoại bị ướt và dùng cả 2 tay chèo thật mạnh. Sau một lúc vật lộn với sóng nước, Hyeri mới dần tiến gần bờ và quay lại an toàn.

Hyeri là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Hyeri (tên thật Lee Hye Ri), sinh năm 1994, là ca sĩ, diễn viên kiêm MC người Hàn Quốc. Cô được biết đến với vai trò thành viên nhỏ tuổi nhất của Girl's Day và vai diễn đột phá trong Reply 1988.

Hyeri được truyền thông gọi là “em gái quốc dân” nhờ hình ảnh thân thiện và sức hút rộng rãi.

