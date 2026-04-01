Ngày 1/4, tờ 8World đưa tin Song Yuqi sẽ tạm ngưng một số hoạt động giải trí do vấn đề sức khỏe.

Trước đó, nữ ca sĩ gặp tai nạn khi va đầu vào thiết bị nâng hạ sân khấu trong concert tại Bangkok. Ban đầu chỉ đau nhẹ nhưng sau đó cô xuất hiện triệu chứng chóng mặt và đau đầu kéo dài. Bác sĩ chẩn đoán cô gặp di chứng sau chấn thương và yêu cầu hạn chế vận động mạnh, khiến cô phải rút khỏi chương trình Keep Running mùa 14.

Trên trang cá nhân, Song Yuqi cho biết tình trạng sức khỏe của cô đã cải thiện sau vài ngày nghỉ ngơi, tuy nhiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cần thêm thời gian điều trị. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi vì phải tạm dừng một số hoạt động, đồng thời trấn an người hâm mộ không cần quá lo lắng.

Cô chia sẻ luôn muốn xuất hiện với trạng thái tốt nhất trước khán giả, vì vậy sẽ tập trung nghỉ ngơi và tuân theo chỉ định của bác sĩ để sớm trở lại sân khấu.

Song Yuqi cũng bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm, động viên từ người hâm mộ, cho biết đó là nguồn động lực lớn giúp cô vượt qua giai đoạn này và tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới.

Song Yuqi (tên thật Tống Vũ Kỳ) sinh năm 1999 tại Bắc Kinh, là ca sĩ, vũ công và MC nổi tiếng. Cô ra mắt cùng nhóm (G)I-DLE vào năm 2018 tại Hàn Quốc và nhanh chóng gây ấn tượng với giọng hát trầm cùng phong cách trình diễn năng động.

Bên cạnh âm nhạc, cô còn được yêu mến qua nhiều chương trình giải trí nhờ tính cách hoạt bát, hài hước và đã phát hành sản phẩm solo, khẳng định dấu ấn cá nhân.