Xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Trương Kính Hiên (45 tuổi) chia sẻ về sự cố “thoát chết trong gang tấc” khi quay MV tại Hàn Quốc.

Nam ca sĩ cho biết một giàn giáo nặng hàng chục tấn bất ngờ đổ sập, đè trúng chiếc xe mà anh dự định sử dụng. Do đến muộn khoảng 10 phút, anh may mắn tránh được tai nạn. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ, mọi thứ khác không còn quan trọng, điều quan trọng nhất vẫn là bình an”, anh nói.

Hình ảnh hiện trường cho thấy giàn giáo đổ sập hoàn toàn lên xe, khiến phương tiện hư hỏng nặng. Trương Kính Hiên cho biết chiếc xe gần như bị phá hủy, trong khi người bạn đi cùng cũng may mắn không gặp nạn do đã rời khỏi xe trước đó.

Dù thoát hiểm, anh thừa nhận vẫn bị ám ảnh sau khi xem lại các hình ảnh ghi lại sự việc và gặp khó khăn khi làm việc với cảnh sát địa phương do khác biệt ngôn ngữ. Sau sự cố, nam ca sĩ càng trân trọng cuộc sống và những người thân bên cạnh. Ngay khi trở về, anh đã dành thời gian ăn tối cùng gia đình.

Trương Kính Hiên sinh năm 1981 tại Quảng Châu, là giọng ca nổi bật của dòng Cantopop. Anh được biết đến qua các ca khúc như Hurt So Bad, My Way… và là một trong những nam ca sĩ có sự nghiệp bền bỉ tại Hong Kong.

Ngoài ca hát, anh còn tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc và được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc.

Nguồn: HK01