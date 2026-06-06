Theo Sina, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin diễn viên Kim Trạch mất hôm 5/6 tại Hoành Điếm. Nguyên nhân nam diễn viên qua đời vẫn chưa được xác định.

Diễn viên Kim Trạch qua đời.

Ngày 6/6, công ty đại diện của nam diễn viên vừa chính thức đăng tải cáo phó diễn viên Kim Trạch qua đời.

Bài đăng cuối cùng của Kim Trạch trên Weibo là vào ngày 6/5. Tài tử khi đó thông báo đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng cho dự án phim do anh đóng chính, kèm theo một bức ảnh từ phim trường.

Nhiều người bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của tài tử. Từ khóa "Diễn viên Kim Trạch qua đời" lọt top tìm kiếm, hút hàng chục triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ.

Nguyên nhân ra đi của nam diễn viên cũng được đồn đoán. Một số nguồn tin tiết lộ do Kim Trạch không chịu nổi áp lực của lịch trình làm việc dày đặc, dẫn đến cái chết đột ngột.

Trong một bài phỏng vấn, Kim Trạch chia sẻ điều khiến anh hạnh phúc nhất là có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy mà không cần báo thức. Anh cũng thích chơi bóng đá hoặc trò chơi điện tử với bạn bè trong thời gian rảnh.

Diễn viên rất được yêu thích với dạng vai công tử, tổng tài.

Kim Trạch sinh năm 1993 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh, từng là người mẫu trước khi bước chân vào ngành điện ảnh và truyền hình. Diễn viên tham gia các bộ phim truyền hình như: Kiều An, chào em, Quên anh, nhớ lấy tình yêu, Tình yêu bắt đầu sau hôn nhân, Tôi không muốn hẹn hò với sếp...

Những năm gần đây, Kim Trạch diễn xuất trong một số phim ngắn thịnh hành và rất được yêu thích. Theo Hongguo Short Drama, anh có 1 dự án đóng vai chính Nghịch quang đang chờ phát hành, nhận được hơn 1,48 triệu lượt đặt trước. Tuy nhiên, đây trở thành tác phẩm cuối cùng của nam diễn viên với khán giả.

Thúy Ngọc

Ảnh: Tư liệu