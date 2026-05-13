Lâm Tuấn Hiền sinh năm 1960, từng là bạn cùng lớp đào tạo diễn xuất với Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ. Với ngoại hình nổi bật, ông nhanh chóng nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ nhờ những tác phẩm ăn khách như Biến thành lãng tử, Hoan lạc Trường An, Ngũ hổ tướng, Bản sắc nam nhi... Ông được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nam màn ảnh Hong Kong" những năm 1980 và là ngôi sao hàng đầu của Đài TVB.

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, tài tử tuyên bố giải nghệ để bước chân vào ngành kinh doanh. Không lâu sau, ông vỡ nợ vì thua lỗ chứng khoán khiến vợ bỏ mặc.

Theo QQ, ở tuổi 66, tài tử sống chật vật, phải xoay xở đủ nghề kiếm sống. Ông xin trở lại đóng phim nhưng do vắng bóng quá lâu nên tên tuổi dần nhạt nhòa.

Một số đạo diễn nể tình xưa nên cho tài tử đóng các vai phụ, khách mời. Diễn viên hiện tập tành bán hàng online trên các nền tảng trực tuyến.

Ngoài ra, Lâm Tuấn Hiền được 1 khu du lịch thuê tái hiện các nhân vật lịch sử nhằm thu hút du khách. Ông diện bộ trang phục cổ trang, đóng Hoàng đế Lý Thế Dân để mọi người chụp ảnh. Mức thù lao đủ để ông trang trải sinh hoạt phí hằng tháng.

Con gái Lâm Tuấn Hiền là Lâm Ngọc Vị - từng đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2022. Tuy nhiên, công việc của cô tại Đài TVB không nhiều nên cuộc sống bấp bênh.

Trong một bài phỏng vấn, Lâm Tuấn Hiền nói ông không tiếc nuối quá khứ, cũng không nghĩ chuyện tương lai.

"Mỗi ngày trôi qua bình yên, đủ ăn đủ mặc, cuối tháng có tiền đóng tiền nhà đã là hạnh phúc. Những chuyện xưa, tôi không còn luyến tiếc hay trách móc gì cả", ông chia sẻ.

