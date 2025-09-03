Lan Phương quyết tâm thay đổi vẻ bề ngoài.

Sau gần 2 tháng công khai ly thân với chồng Tây David Duffy, diễn viên Lan Phương quyết định "đầu tư" cho bản thân bằng loạt liệu trình thẩm mỹ toàn diện. Ngày 3/9, nữ diễn viên đến thẩm mỹ viện của Lý Thùy Chang - vợ Chi Bảo tại Hà Nội để thực hiện các biện pháp nâng cơ, xóa nhăn, trẻ hóa da mặt.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, vào ngày 28/8, Lan Phương đã trải qua các liệu trình massage giảm béo, săn chắc body, đặc biệt tập trung vào vùng bụng. Da của cô bị nhăn, chùng nhão do giảm cân quá nhanh, thức khuya nhiều và áp lực tâm lý khi một mình chăm sóc hai con gái.

"Tôi không còn béo nhưng da gặp nhiều vấn đề do giảm cân quá nhanh. Sau khi sinh con thứ 2, tôi tập trung kiểm soát chế độ ăn và tập luyện nhiều để giảm cân cấp tốc khiến da bị chùng, nhão, không kịp săn lại", Lan Phương chia sẻ.

Đặc biệt, vùng bụng của nữ diễn viên bị da thừa nhiều do hậu quả của quá trình giảm cân nhanh. Sau 1 tuần thực hiện thẩm mỹ vùng bụng, vòng 2 của cô đã cải thiện đáng kể, săn chắc hơn với múi cơ số 11 rõ dần. Lan Phương hy vọng da mặt cũng sẽ căng bóng, mịn màng sau liệu trình "trùng tu".

Bên cạnh việc chăm chút ngoại hình, Lan Phương đang nỗ lực lấy lại cân bằng tâm lý để tập trung công việc. Hiện tại, cô đang sống cùng hai con gái Lina và Mia tại một chung cư cao cấp ở Hà Nội. Ngoài đóng phim, nữ diễn viên còn kinh doanh quán kid cafe để có thêm thu nhập nuôi con.

Kỳ nghỉ lễ vừa qua, Lan Phương tự mình chăm sóc 2 con mà không thuê người giúp việc. Dù không giỏi nấu ăn, cô đã vào bếp làm các món đơn giản, dọn dẹp nhà cửa và dành thời gian chơi với các bé. "Một mình chăm con cũng có lúc tôi thấy mệt mỏi, bất ổn nhưng sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy", cô chia sẻ.

Lan Phương nộp đơn ly hôn đơn phương tại TAND Hà Nội từ cuối tháng 5 và hiện đang chờ hoàn tất thủ tục. Để vượt qua giai đoạn khó khăn, cô duy trì thói quen chạy bộ, tập gym và gặp bác sĩ tâm thần, chuyên viên tâm lý để điều trị chứng trầm cảm.

Lý Thùy Chang trò chuyện với Lan Phương:

Minh Dũng