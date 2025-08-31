Tối 31/8, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi "chỉ mặt gọi tên" một số kênh TikTok chuyên đăng nội dung so sánh các nghệ sĩ theo hướng tiêu cực.

Cô bỏ qua những lần bị so sánh trước đây nhưng quyết định lên tiếng khi lần này bị gán ghép cùng ca sĩ Mỹ Tâm.

"Hẳn là chị Mỹ Tâm? Chị ấy là tượng đài và thần tượng của hầu hết thế hệ nghệ sĩ của tôi. Không phải tôi không tự tin hay đang tự ti vì ai cũng có điểm riêng và thị phần khán giả riêng. Nhưng cứ mang chị Tâm ra để so sánh rồi vô tình anti-fan lại có cớ chửi tôi. Một câu thôi: Không thể nào so sánh, chị Tâm mãi là huyền thoại", Hoà Minzy trải lòng.

Hòa Minzy yêu cầu các kênh này ngưng việc so sánh các nghệ sĩ và nhờ người dùng mạng chung tay báo cáo để TikTok xử lý nội dung "rác".

Cô nói thêm: "Đừng kiếm thêm anti-fan cho tôi. Tôi không top 1 và cũng không bất cứ top nào. Tôi ở trong lòng khán giả của mình là đủ".

Bài viết hút tương tác "khủng", chưa đầy 1 giờ đã có 19.000 nghìn lượt thích cùng hơn 400 bình luận.

Phần bình luận, Hòa Minzy nói thêm từ trước tới nay hầu như không can thiệp chuyện khen chê, nhận xét từ mạng xã hội, lần này phản ứng vì nhận thấy các kênh TikTok cố ý đăng nội dung câu lượt xem và khiến các nghệ sĩ bị ghét. Một lý do quan trọng không kém là các clip này đụng chạm Mỹ Tâm - người mà cô yêu quý.

Việc Hòa Minzy phản ứng trên trang cá nhân không chỉ giải tỏa cảm xúc còn kêu gọi người dùng mạng chung tay xử lý nội dung câu lượt xem "bẩn".

Phản hồi một bình luận gọi mình là "Top 1 lòng nhân ái", ca sĩ 9X hài hước: "Top 1 đó tôi thích nhận nha".

2025 là năm thành công nhất trong 11 năm hoạt động nghệ thuật của ca sĩ Hòa Minzy. Đầu năm, cô phát hành MV Bắc Bling, xác lập nhiều kỷ lục thành tích trực tuyến trên các nền tảng như YouTube, TikTok, Spotify. Không chỉ là bản hit quốc dân, bài hát còn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả nước ngoài. Giữa năm, nữ ca sĩ góp mặt trong Sao nhập ngũ 2025 - một trong những chương trình truyền hình được quan tâm nhất mạng xã hội. MV mới nhất của Hòa Minzy là Nỗi đau giữa hòa bình - ca khúc chủ đề của siêu phẩm phòng vé Mưa đỏ - tiếp tục trở thành hiện tượng, phủ sóng mọi nơi những ngày cả nước hân hoan đón chào A80 - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Hiện, Hòa Minzy là một trong những ca sĩ tham gia biểu diễn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam diễn ra vào sáng 2/9 tới Quảng trường Ba Đình.

Trích đoạn MV "Nỗi đau giữa hòa bình"

Mi Lê