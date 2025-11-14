Cảnh trong phim "Mưa đỏ" - tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Phim được chọn chiếu bế mạc Tuần phim tại Paris.

17 phim tiêu biểu vẽ bức tranh toàn cảnh về điện ảnh và đất nước Việt Nam

Trong vòng 1 tuần lễ, từ 5-12/12, lần đầu tiên 17 tác phẩm gồm phim truyện dài, phim tài liệu và phim ngắn được sản xuất tại Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua sẽ được giới thiệu tới công chúng Pháp.

Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) cùng Tổ chức AVSE Global phối hợp tổ chức, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Đây là hoạt động mở đầu của chuỗi chương trình văn hoá “Việt Nam - Bản giao hưởng tình yêu” (Vietnam – The Symphony of Love) do AVSE Global khởi xướng, nhằm quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới.

Chủ đề của Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris năm nay là “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng”. Đây là tên gọi được TS. Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh đồng thời là Chủ tịch VFDA lựa chọn.

Bà lý giải trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều 14/11 từ đầu cầu Hà Nội rằng dù không biết 1 từ tiếng Pháp nào nhưng ý tưởng tên tuần phim chính là hành trình của điện ảnh Việt Nam từ chiến tranh đến hoà bình, đổi mới tới hiện đại đang vươn lên. Đó cũng là hành trình đến với thủ đô ánh sáng là Paris.

Các công tác tổ chức đang được hoàn tất và 1 trang web quảng bá Tuần phim đã được xây dựng dành cho khán giả Pháp.

Lumière - từ "Ánh sáng" trong tiếng Pháp cũng là tên của anh em nhà Lumière - những người khai sinh ngành điện ảnh nhờ phát minh ra máy chiếu phim Cinématographe vào năm 1895 và được coi là ông tổ của ngành điện ảnh thế giới. "Tôi tin rằng chương trình chiếu phim lần này sẽ xứng đáng với cái tên của nó", TS. Ngô Phương Lan nói.

Các bộ phim được lựa chọn là những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt, những bộ phim đánh dấu từng hành trình của đất nước sau chiến tranh tới khi thống nhất, thời kỳ hậu chiến và sau đó là những năm 1980 đầu 1990 với nhiều dấu ấn. BTC chọn Tử chiến trên không và Mưa đỏ để khai mạc và bế mạc Tuần phim cũng như đây là lần ra mắt thế giới đầu tiên của hai bộ phim gây bão rạp Việt vừa qua với lượng khán giả và doanh thu kỷ lục lần lượt ở 714 tỷ và 250 tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Theo TS Lan, "đây là 2 phim mới nhất đang được khán giả quan tâm nhất, những tác phẩm có chiều sâu nhân văn và thể hiện bản lĩnh Việt Nam. Với 17 phim được lựa chọn gồm: Bao giờ cho đến tháng 10, Cánh đồng hoang, Chung cư, Tướng về hưu, Bi đừng sợ, Những đứa trẻ trong sương, Cu li không bao giờ khóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mưa trên cánh bướm, Tro tàn rực rỡ, Hãy thức tỉnh và sẵn sàng, Mây nhưng không mưa, Đâu đó bên bệnh viện, Những con voi bên vệ đường, Song Lang, Mưa đỏ và Tử chiến trên không BTC mong muốn mang đến cho khán giả Pháp cảm nhận phong phú, nhiều chiều về điện ảnh Việt Nam.

17 phim được lựa chọn trình chiếu cho thấy bức tranh toàn cảnh của điện ảnh Việt Nam 50 năm qua.

Lần đầu tiên một tuần phim Việt quy mô lớn được tổ chức tại Pháp

Nói như TS Lan "nếu muốn chiêm ngưỡng những chặng được khái quát của điện ảnh Việt Nam các bạn có thể xem ở tuần phim này" bởi các phim được tuyển chọn không chỉ đa dạng về đề tài mà còn có nhiều cách sáng tạo khác nhau mà các nhà làm phim Việt Nam muốn chia sẻ với khán giả Pháp. "Hãy đến xem trong không gian đặc biệt là tôi nghĩ các bạn sẽ không phí thời gian", TS. Lan nói. Với BTC, việc tổ chức Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris giống như mang tới giấc mơ cho các nhà làm phim Việt Nam đó là tổ chức tuần phim lớn giữa Paris.

Có thể thấy các phim được lựa chọn được tuyển chọn kỹ lưỡng, đa dạng về thể loại, đề tài và cách làm phim, từ đề tài chiến tranh tới hậu chiến, từ các đạo diễn gạo cội đã có tên tuổi được quốc tế biết đến tới các nhà làm phim trẻ có phong cách táo bạo. Các tác phẩm này sẽ vẽ nên chân dung Việt Nam hiện đại bằng điện ảnh, đi cùng nhịp phát triển của cộng đồng văn hoá toàn cầu.

Hình ảnh tại hai đầu cầu Paris, Hà Nội trong cuộc họp báo chiều tối 14/11 với sự góp mặt của Đại sứ Đinh Toàn Thắng TS. Nguyễn Đức Khương và TS. Ngô Phương Lan. Ảnh chụp màn hình.

Tại sự kiện họp báo được tổ chức đồng thời tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp lẫn trụ sở tổ chức VFDA tại Hà Nội với sự tham gia của Đại sứ Đinh Toàn Thắng - Đại sứ Việt Nam tại Pháp, TS. Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch AVSE toàn cầu, TS. Ngô Phương Lan, tuần phim nhận được sự quan tâm của báo giới, trong đó có nhiều tờ báo hàng đầu của Pháp. Có thể nói đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá không chỉ cho điện ảnh Việt Nam mà hơn hết là con người, đất nước, văn hoá Việt Nam với bạn bè Pháp.

Theo BTC, mỗi buổi chiếu sẽ là một hành trình khám phá văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh. Đây không chỉ đơn thuần là một Tuần lễ phim mà sự kiện còn nhằm tôn vinh sự đa dạng, sức sáng tạo của điện ảnh Việt Nam đương đại, đồng thời tri ân những nhà làm phim đã góp phần định hình bản sắc điện ảnh Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Tham dự Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris sắp tới sẽ có các nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, các chuyên gia điện ảnh, các nhà làm phim Việt Nam gồm đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và nghệ sĩ nổi tiếng.

Ngoài các buổi chiếu phim, chương trình Tuần Điện ảnh Việt Nam tại Paris còn bao gồm: Triển lãm ảnh toàn cảnh về điện ảnh Việt Nam; Các buổi giao lưu, tọa đàm với công chúng yêu phim và các nhà làm phim trẻ; Hội thảo hợp tác điện ảnh Việt - Pháp; Các buổi chiếu đặc biệt và lễ khai mạc - bế mạc tại rạp Le Grand Rex và Pathé Palace. Đây là cơ hội để thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa nền điện ảnh Việt Nam và châu Âu, cũng như tạo cầu nối cho những dự án sáng tạo trong tương lai.