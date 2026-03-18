Ngày 18/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh vướng tranh cãi liên quan đến căn biệt thự “Vườn Hoa Hồng” tại quận Xương Bình, Bắc Kinh khi bị phát hiện xây dựng trái phép với quy mô lớn.

Theo đơn tố cáo kèm tài liệu chính thức, chính quyền địa phương đã ban hành “Quyết định yêu cầu tháo dỡ trong thời hạn” từ ngày 29/8/2025 sau khi xác nhận công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay việc tháo dỡ vẫn chưa có tiến triển rõ ràng.

Căn biệt thự của Lưu Hiểu Khánh.

Nguồn tin cho biết nơi ở lâu năm của Lưu Hiểu Khánh từ năm 2003 đã bị mở rộng trái phép hơn 200m², bao gồm cả phần trên mặt đất lẫn không gian ngầm. Việc xây dựng bị cho là ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh, khiến hàng xóm nhiều lần khiếu nại.

Dù cơ quan chức năng nhiều lần làm việc, phía nữ diễn viên được cho là liên tục trì hoãn với lý do “không có mặt trong nước” hoặc “đang công tác xa”. Đến nay, bà vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Những năm gần đây, Lưu Hiểu Khánh liên tục vướng vào nhiều tranh cãi. Năm 2025, bà từng bị nghi ngờ trốn thuế với cáo buộc kê khai không trung thực thu nhập, song cơ quan thuế tại Thượng Hải sau đó xác nhận chưa phát hiện sai phạm.

Trước kết luận này, nữ diễn viên khẳng định sẵn sàng hợp tác điều tra và tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Lưu Hiểu Khánh được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng tranh cãi".

Bất chấp ồn ào đời tư, Lưu Hiểu Khánh vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc. Bà tích cực ghi hình, tham gia các dự án phim ngắn và livestream bán hàng trên mạng xã hội.

Chỉ trong một năm, nữ diễn viên góp mặt ở 4 dự án phim ngắn, trong đó có tác phẩm mới Võ Tắc Thiên truyền kỳ.

Hiện lịch trình của nữ diễn viên được cho là đã kín đến giữa năm 2026, cho thấy sức làm việc đáng kinh ngạc ở tuổi ngoài 70.

Nguồn: Dushi, Sohu