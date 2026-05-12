Lưu Hiểu Khánh vừa xuất hiện trong chương trình trò chuyện Slow Talk và chia sẻ nhiều quan điểm thẳng thắn về hôn nhân, tình yêu cũng như cuộc sống cá nhân.

Khi được hỏi có tin vào tình yêu vĩnh cửu, “một đời một người” hay không, nữ diễn viên bật cười cho biết: “Điều đó không dễ đâu. Bạn bè tôi cũng có người như vậy, nhưng tôi lại thấy hơi đáng tiếc, vì sao chỉ có một người?”. Phát ngôn của bà nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội.

Lưu Hiểu Khánh cho rằng tình yêu lâu dài thường dần chuyển thành tình thân thay vì giữ nguyên cảm xúc lãng mạn ban đầu. Trong khi MC Trần Lỗ Dự cho rằng 2 người phù hợp vẫn có thể duy trì tình yêu đẹp suốt đời, nữ diễn viên lại nhìn nhận hôn nhân theo hướng thực tế hơn.

Bà chia sẻ: “Hôn nhân giống như 2 người bạn thân lựa chọn ở bên nhau một cách độc quyền, nhưng xét về quỹ đạo cuộc sống cá nhân thì khá đơn điệu”. Theo nữ diễn viên, phụ nữ không nên tự ép bản thân vào tiêu chuẩn “từ đầu đến cuối chỉ có một người”, bởi điều đó dễ khiến họ rơi vào trạng thái tự dằn vặt và đánh mất chính mình.

Ngoài chuyện tình cảm, Lưu Hiểu Khánh cũng tiết lộ bản thân chủ động lựa chọn không sinh con. “Đứa trẻ có cuộc đời riêng của nó, không thuộc về bạn. Tôi muốn cuộc đời mình giống như kính vạn hoa, trước tiên phải sống tốt cho chính mình”, bà nói.

Khi có cư dân mạng thắc mắc vì sao ở tuổi U70 bà vẫn làm việc không ngừng nghỉ, nữ diễn viên thẳng thắn đáp: “Bạn lạc hậu rồi”.

Sau đó, bà cho rằng nhiều người trẻ chưa từng tận mắt chứng kiến những tác phẩm kinh điển ở thời kỳ đỉnh cao nghệ thuật nên khó hiểu được sự theo đuổi và đam mê của thế hệ bà.

Nguồn: Sinchew