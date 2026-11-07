TRUNG QUỐC - Diễn viên Lưu Niệm bị công ty quản lý cũ tố che giấu doanh thu quảng cáo, thông đồng với nhân viên và đơn phương chấm dứt hợp đồng. Vụ việc được trình báo cảnh sát và đang trong quá trình điều tra.

Theo Ifeng, tranh chấp giữa diễn viên Lưu Niệm và công ty quản lý Thanh Khanh gần đây thu hút sự chú ý. Phía công ty cáo buộc nữ diễn viên có hành vi vi phạm hợp đồng, che giấu thu nhập từ quảng cáo và tự ý nhận tiền từ các đối tác. Vụ việc đã được trình báo cảnh sát vào cuối tháng 9 và hiện trong quá trình điều tra.

Diễn viên Lưu Niệm bị điều tra sau khi vướng loạt cáo buộc.

Theo đó, hợp đồng quản lý ban đầu quy định tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa hai bên là 50/50. Công ty Thanh Khanh được cho là đã đầu tư đáng kể vào hoạt động quảng bá, đồng thời bố trí đội ngũ hỗ trợ Lưu Niệm gồm giám đốc quản lý, người đại diện, nhân viên phát triển kinh doanh, chuyên gia quan hệ công chúng, chuyên gia thẩm định kịch bản và trợ lý.

Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên bắt đầu nổi tiếng, cô đề xuất thay đổi tỷ lệ phân chia doanh thu: Bản thân nhận 90%, còn công ty hưởng 10%. Do không đạt được thỏa thuận, mâu thuẫn giữa 2 bên ngày càng căng thẳng.

Phía công ty cho biết Lưu Niệm sau đó ngừng phản hồi tin nhắn của nhân viên, đồng thời đơn phương gửi thông báo chấm dứt hợp đồng, chặn liên lạc với toàn bộ nhân viên. Động thái này gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, đồng thời khiến đơn vị có nguy cơ phát sinh tranh chấp với các đối tác đã ký kết hợp đồng.

Đáng chú ý, công ty còn cáo buộc nữ diễn viên thông đồng với một nhân viên phụ trách thương vụ để che giấu doanh thu quảng cáo từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025.

Trước những thông tin trên, phía luật sư của Lưu Niệm phản đối cách công ty quản lý cũ công khai vụ việc. Đại diện pháp lý nữ diễn viên cho rằng có người cố tình tung tin tiêu cực trước khi phiên tòa liên quan diễn ra, gây ảnh hưởng đến danh tiếng thân chủ và làm gián đoạn quá trình chuẩn bị hồ sơ của luật sư.

Bản thân Lưu Niệm cũng cáo buộc công ty Thanh Khanh nhiều lần gây rối tại đoàn phim, cản trở hoạt động diễn xuất của cô. Nữ diễn viên cho rằng trong khi tranh chấp hợp đồng chưa được đưa ra xét xử, phía công ty đã liên tục công bố những thông tin bất lợi, gây tổn hại đến hình ảnh cá nhân.

Những cáo buộc liên quan đến doanh thu quảng cáo và việc chấm dứt hợp đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lưu Niệm sinh năm 2001 tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp khoa Biểu diễn, Đại học Truyền thông Tứ Xuyên. Năm 2018, nữ diễn viên ra mắt với tư cách thành viên thế hệ đầu tiên của nhóm nhạc AKB48.

Cùng năm, cô tham gia chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nữ Produce 101. Năm 2020, Lưu Niệm tiếp tục góp mặt trong Produce Camp 2020 và giành vị trí thứ 12 chung cuộc.

Năm 2024, cô chuyển hướng sang diễn xuất, gây chú ý với vai diễn trong Hướng dẫn viên săn bắn 2. Cùng năm, nữ diễn viên tham gia lĩnh vực phim ngắn với tác phẩm Cuộc đời cô Bạch đã bị hủy hoại, được mệnh danh "Nữ hoàng phim ngắn".

Diễn viên Lưu Niệm khoe giọng hát

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Ifeng, Weibo