Ngày 18/8, Oricon đưa tin Tsuzuki Hiroki, thành viên nhóm hài nổi tiếng Yonsentoushin đã bị cảnh sát chuyển hồ sơ lên công tố với cáo buộc vi phạm quy định phòng chống hành vi gây phiền nhiễu của Tokyo cùng một số nghi vấn liên quan.

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 6 tại một địa điểm tổ chức sự kiện ở Tokyo. Tsuzuki bị cáo buộc đã chạm vào vùng thân dưới của một phụ nữ ngoài 20 tuổi.

Ngay sau khi thông tin được công bố, công ty quản lý Watanabe Entertainment xác nhận đã nhận được báo cáo từ Tsuzuki về việc anh bị chuyển hồ sơ lên công tố. Công ty đồng thời gửi lời xin lỗi đến người phụ nữ, thừa nhận sự việc đã gây phiền toái và khiến cô cảm thấy khó chịu.

Nghệ sĩ hài nổi tiếng Tsuzuki Hiroki. Ảnh: Sirabee

Phía Watanabe Entertainment cho biết rất lấy làm tiếc và nghiêm túc nhìn nhận vụ việc. Dù trước đó luôn yêu cầu các nghệ sĩ tuân thủ quy tắc ứng xử, ý thức pháp luật và các chuẩn mực xã hội, sự việc lần này vẫn xảy ra.

Watanabe Entertainment quyết định đình chỉ hoạt động của Tsuzuki Hiroki kể từ ngày 18/8. Nam nghệ sĩ sẽ tạm thời không tham gia các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Trong thời gian Tsuzuki bị đình chỉ, nhóm hài Yonsentoushin vẫn tiếp tục hoạt động với 2 thành viên còn lại là Goto Takumi và Ishibashi Ryodai.

Trong thông báo, Watanabe Entertainment một lần nữa xin lỗi người hâm mộ, đối tác và những người có liên quan vì sự việc đã gây lo lắng và ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tsuzuki Hiroki sinh năm 1997 tại tỉnh Ibaraki. Bên cạnh hài kịch, Tsuzuki còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, radio và hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Vụ việc được nhiều kênh tin tức đưa tin: