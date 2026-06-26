Ngày 26/6, truyền thông Nhật Bản đưa tin nam diễn viên Murakami Nijiro bị cảnh sát chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để xử lý với cáo buộc cố ý gây thương tích đối với bạn gái cũ.

Theo CNA, vụ việc được cho là xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2024 tại căn hộ của nam diễn viên ở quận Shibuya (Tokyo). Cơ quan điều tra cáo buộc Murakami Nijiro đã 4 lần hành hung bạn gái khi cả 2 còn trong mối quan hệ tình cảm.

Nam diễn viên Murakami Nijiro.

Theo hồ sơ điều tra, nam diễn viên bị cho là đã túm tóc, đập đầu nạn nhân vào cửa sổ và nhiều lần đánh vào vùng mặt. Vụ bạo hành khiến người phụ nữ bị thương và phải điều trị hơn một tháng.

Cảnh sát Tokyo mở cuộc điều tra sau khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân trong năm nay. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Murakami Nijiro thừa nhận hành vi gây thương tích đối với bạn gái cũ.

Hiện vụ việc được chuyển sang cơ quan công tố để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Murakami Nijiro sinh năm 1997 tại Tokyo, ra mắt màn ảnh với bộ phim Still the Water (2014) và nhanh chóng được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất.

Anh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như Alice in Borderland, Come Come Everybody và Tokyo Revengers 2, trở thành một trong những gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Nhật Bản.

Murakami Nijiro trong "Alice in Borderland":

Nguồn: CNA