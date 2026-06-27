Ngày 27/6, News1 đưa tin nữ diễn viên Yoon Ga Yi (25 tuổi) và ca sĩ kiêm diễn viên Jang Ki Ha (44 tuổi) đang trong mối quan hệ tình cảm. Đại diện công ty quản lý của Yoon Ga Yi xác nhận với truyền thông: "2 người hiện đang hẹn hò".

Theo nguồn tin, cả 2 quen nhau từ năm 2023 khi cùng tham gia chương trình hài SNL Korea: Tái khởi động mùa 4 với vai trò thành viên và khách mời.

Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm nhờ có chung niềm đam mê với âm nhạc và điện ảnh.

Jang Ki Ha từng gây sốt khi tham gia bộ phim "Ngôi sao khoai tây".

Jang Ki Ha sinh năm 1981, còn Yoon Ga Yi sinh năm 2000, chênh lệch nhau 19 tuổi.

Jang Ki Ha là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh từng là thủ lĩnh ban nhạc Jang Ki Ha and the Faces trước khi phát triển sự nghiệp solo.

Bên cạnh âm nhạc, nam nghệ sĩ còn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho các bộ phim Đội lặn biển đen và Cựu chiến binh 2, đồng thời lấn sân diễn xuất qua các tác phẩm như Ngôi sao khoai tây (2013) và Virus.

Nhan sắc ngọt ngào của nữ diễn viên Yoon Ga Yi.

Trong khi đó, Yoon Ga Yi ra mắt màn ảnh với bộ phim Sunhee và Slugi (2019) sau đó ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Khu vườn dối trá, Ác quỷ, Kế hoạch gia đình, Thư ký hoàn hảo của tôi...

Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên còn được nhiều khán giả yêu mến qua chương trình thực tế Tôi sống một mình. Sắp tới, cô sẽ trở lại với series Ngôi trường xác sống 2.

Jang Ki Ha trong "Ngôi sao khoai tây":