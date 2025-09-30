Nicole Kidman và Keith Urban. Ảnh: WireImage

Theo PEOPLE, Nicole Kidman và Keith Urban kết hôn tháng 6/2006, có 2 con gái Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi).

"Người thân của Keith thấy việc họ chia tay là không tránh khỏi", nguồn tin chia sẻ. Tuy nhiên, đại diện của cặp sao hiện vẫn chưa có bình luận về thông tin trên.

Nguồn tin của PEOPLE xác nhận Nicole Kidman và Keith Urban đã chia tay ngày 29/9, chỉ 3 tháng sau khi họ kỷ niệm 19 năm ngày cưới.

Lần cuối cùng họ xuất hiện cùng nhau là khi đi xem một trận bóng ở Nashville hồi tháng 6/2025. Đúng thời điểm kỷ niệm ngày cưới 25/6, vợ cũ Tom Cruise đã đăng bức ảnh đen trắng mình đang âu yếm chồng trên Instagram với lời nhắn: "Chúc mừng ngày cưới của chúng ta anh yêu" cùng biểu tượng trái tim và tag Keith Urban.

Cặp đôi vừa trải qua mùa hè bận rộn. Nữ diễn viên 58 tuổi mới hoàn thành vai diễn trong phim Practical Magic 2 tại London, Anh còn Urban bận rộn với chuyến lưu diễn thế giới High and Alive.

Em gái Nicole Kidman là chỗ dựa vững chắc cho nữ diễn viên trong lúc cuộc hôn nhân của chị gái trên bờ vực tan vỡ. "Cả gia đình Kidman đang ở bên. Cô ấy không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này và đang đấu tranh để giữ nó".

Trước Keith Urban, Nicole Kidman có cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm với tài tử Tom Cruise.