Ngày 25/9, Sohu đưa tin nữ diễn viên Đường Ninh bị công ty quản lý Thiên Thần Thôn Âm Nhạc đưa đơn kiện lên Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc) với cáo buộc vi phạm hợp đồng quản lý độc quyền.

Phía công ty yêu cầu tòa xác nhận hợp đồng vẫn có hiệu lực đến tháng 9/2028, đồng thời đề nghị Đường Ninh giao quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội và kê khai thu nhập thương mại.

Nữ diễn viên Đường Ninh.

Theo đơn kiện, Đường Ninh ký hợp đồng quản lý độc quyền với Thiên Thần Thôn Âm Nhạc vào ngày 1/10/2019, có thời hạn 10 năm, dự kiến kết thúc ngày 30/9/2028. Công ty được xác định là đơn vị đại diện độc quyền trên toàn cầu cho nữ diễn viên.

Hợp đồng được cho là quy định công ty có quyền quản lý và vận hành các tài khoản mạng xã hội của Đường Ninh, bao gồm Facebook, Instagram và YouTube. Nữ diễn viên cũng phải chuyển các yêu cầu công việc về cho công ty xử lý, đồng thời không được tự ý thay đổi ngoại hình, kiểu tóc hoặc màu tóc nếu chưa được cho phép.

Đường Ninh bị cáo buộc tự ý nhuộm tóc.

Tuy nhiên, công ty cáo buộc Đường Ninh trong giai đoạn 2021-2024 nhiều lần không thực hiện công việc được giao, tự ý thay đổi mật khẩu tài khoản mạng xã hội, nhuộm tóc màu tím và xám, đồng thời liên hệ đối tác bên ngoài để nhận công việc và thuê người đại diện khác.

Đơn kiện cũng đề cập thời gian Đường Ninh và giám đốc kiêm cổ đông công ty Trịnh Bội Anh cùng sinh sống tại New Zealand. Theo phía nguyên đơn, trong giai đoạn này xảy ra một số sự việc khiến công ty cho rằng nữ diễn viên không thể duy trì công việc theo thỏa thuận.

Cụ thể, tháng 11/2021, sau khi được yêu cầu lên ý tưởng cho một video YouTube, Đường Ninh rời khỏi nơi ở và mất liên lạc trong một thời gian. Sau đó, cô trở về và giải thích rằng đã gặp sự cố trong công viên. Tháng 12 cùng năm, phía công ty tiếp tục cáo buộc xảy ra một sự việc liên quan đến việc Đường Ninh tự gây thương tích và phải nhập viện điều trị.

Nữ diễn viên từng gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ sau khi sang New Zealand sinh sống.

Đến tháng 9/2022, theo đơn kiện, nữ diễn viên được cơ sở y tế chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng và có đặc điểm rối loạn nhân cách nhóm B. Công ty cho rằng những vấn đề này khiến họ phải đảm nhận thêm nhiều công việc như quay, dựng video, viết nội dung và quản lý tương tác trên mạng xã hội thay cho Đường Ninh. Đây đều là những cáo buộc từ phía nguyên đơn và chưa phải kết luận của tòa án.

Hiện nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng về những cáo buộc từ phía công ty quản lý.

Ngoài yêu cầu xác nhận hợp đồng vẫn có hiệu lực, Thiên Thần Thôn Âm Nhạc đề nghị Đường Ninh giao quyền kiểm soát và mật khẩu các tài khoản mạng xã hội, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về thu nhập thương mại từ tháng 5/2024 để 2 bên xử lý theo thỏa thuận. Công ty cũng yêu cầu bồi thường những thiệt hại phát sinh từ việc bị cho là vi phạm hợp đồng.

Đường Ninh sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí từ năm 8 tuổi và từng được biết đến qua các tác phẩm như Tung hoành tứ hải, Đại thời đại, Ngưu lan chức nữ, Luyến ái tự do thức... Cô từng đảm nhận vai Sư Phi Huyên trong Đại Đường song long truyện, một trong những vai diễn được khán giả nhớ đến.

Đường Ninh đóng phim khi mới 8 tuổi.

Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của nữ diễn viên ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Năm 2010, Đường Ninh kết hôn với đạo diễn sân khấu Đặng Vỹ Kiệt. 2 người có 1 con trai và 1 con gái trước khi ly hôn vào năm 2017. Những năm gần đây, nữ diễn viên chuyển sang sinh sống tại New Zealand và tích cực chia sẻ cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội.

Những vai diễn nổi bật của Đường Ninh (Bilibili):