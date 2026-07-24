Ngày 24/7, Daum đưa tin công ty quản lý Baro Entertainment đã cập nhật tiến độ xử lý pháp lý đối với các bài đăng và bình luận ác ý nhắm vào nam diễn viên Byeon Woo Seok.

Phía công ty cho biết đang duy trì hoạt động giám sát trên các diễn đàn, mạng xã hội và nhiều nền tảng trực tuyến nhằm phát hiện các nội dung xâm phạm quyền lợi của nghệ sĩ.

Theo Baro Entertainment, mọi hành vi phát tán thông tin sai sự thật, phỉ báng, xúc phạm danh dự hoặc đăng tải nội dung trái pháp luật đều được thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.

Trong 3 tháng qua, công ty đã nộp thêm 36 đơn tố cáo liên quan đến các bài đăng và bình luận có dấu hiệu bôi nhọ Byeon Woo Seok.

Diễn viên Byeon Woo Seok.

Đại diện công ty cho biết cơ quan điều tra đã xác định được danh tính một số người đăng tải nội dung xúc phạm nam diễn viên trên các diễn đàn trực tuyến. Hồ sơ hiện đã được chuyển sang viện kiểm sát sau khi hoàn tất quá trình điều tra của cảnh sát, trong khi các vụ việc còn lại vẫn đang được xử lý theo trình tự pháp luật.

Baro Entertainment cũng kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra suy đoán về quá trình điều tra, bởi điều này có thể gây ảnh hưởng đến vụ việc và phát sinh tranh chấp pháp lý.

Công ty nhấn mạnh sẽ tiếp tục giám sát các bài đăng và bình luận liên quan đến Byeon Woo Seok trên mọi nền tảng trực tuyến. Đối với các hành vi vu khống, xúc phạm danh dự hoặc xâm phạm quyền lợi của nghệ sĩ, Baro Entertainment khẳng định sẽ xử lý theo nguyên tắc không khoan nhượng, không hòa giải và không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận dàn xếp nào.

Nam diễn viên nổi tiếng khắp châu Á sau khi đóng chính trong "Cõng anh mà chạy".

Byeon Woo Seok sinh năm 1991, khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Cô nàng mạnh mẽ Kang Nam Soon, Soulmate (Tri kỷ) và đặc biệt bùng nổ tên tuổi với vai Ryu Sun Jae trong Lovely Runner (Cõng anh mà chạy).

Trong năm 2026, nam diễn viên đảm nhận vai chính trong 21st Century Grand Prince's Wife và đang chuẩn bị tái xuất với Solo Leveling, dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.

Byeon Woo Seok trong "Perfect Crown":