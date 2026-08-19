Thời điểm này năm ngoái, phim Mưa đỏ chính thức ra rạp và sau đó lập nên những kỷ lục chưa từng có với doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Không chỉ góp mặt trong phim, Nguyễn Hùng còn gây chú ý với ca khúc Còn gì đẹp hơn, xuất hiện ở nhiều sân khấu lớn. Sau đó anh tiếp tục góp mặt trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi với doanh thu hơn 45 tỷ đồng.

Diễn viên Nguyễn Hùng.

Nam diễn viên tiết lộ tháng 11 sẽ trở lại màn ảnh trong bộ phim Bò sữa bay với vai trò diễn viên chính và nhạc sĩ sáng tác. Ca khúc đầu tiên đến từ bộ phim vừa ra mắt với tựa đề Gói con tim làm quà do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện.

Ca khúc Gói con tim làm quà mang âm hưởng đầy hoài niệm xoay quanh nỗi khắc khoải của một chàng trai về mối tình thanh xuân anh đã trao trọn cả con tim, để rồi nay lại kết thúc trong dang dở. Phần MV hé lộ nhiều phân cảnh của hai diễn viên Võ Điền Gia Huy trong vai Quân và Ngọc Xuân trong vai San, hai nhân vật thuộc tuyến chính của Bò sữa bay.

Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân trong "Bò sữa bay".

Bò sữa bay không phải tác phẩm đầu tiên đánh dấu “duyên hợp tác” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và Nguyễn Hùng. Bên cạnh phim ngắn Tàn sữa, trong tác phẩm phim độc lập gây cơn sốt lớn năm 2025 Đàn cá gỗ, Nguyễn Hùng vừa là diễn viên chính, vừa đảm nhận bài hát chủ đề Phép màu của bộ phim.

Nguyễn Hùng chia sẻ: "Một ngày đẹp trời đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt nhờ tôi viết cho Quân 1 bài để hát trong đám cưới. Tôi nói lại với Đạt: "Viết nhạc cho tình địch hả?". Với tinh thần viết nhạc cho tình địch, 2 ngày trước khi đoàn phim bấm máy tôi mới viết được 1 phần lời của bài này. Tôi và tất cả anh chị em trong ê-kíp đoàn phim rất nỗ lực để có thể đóng gói một tác phẩm chỉn chu. Trong quá trình đó, tôi và mọi người đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và tất cả điều đó đều được gửi gắm vào bộ phim".

Nguyễn Hùng cùng các diễn viên trong "Bò sữa bay".

Cuộc sống của anh thay đổi ra sao sau 1 năm phim "Mưa đỏ" ra rạp?, trước câu hỏi của VietNamNet, Nguyễn Hùng chia sẻ: "Về mặt đời sống, tôi không có quá nhiều thay đổi, vẫn đang ở Pleiku. Tôi vẫn giữ nếp sống cũ, vẫn những người anh em bạn bè cũ và tập trung phần lớn thời gian cho việc viết bài. Về cơ hội nghề nghiệp, tôi được tiếp xúc và làm việc cùng với nhiều người hơn, được đứng trên những sân khấu lớn và được trải nghiệm, học hỏi nhiều thứ hơn. Về tinh thần, sau những dự án và các ca khúc, tôi thấy rõ ràng hơn sự yêu thương và ủng hộ mạnh mẽ của khán giả, từ đó có thêm động lực để tiếp tục lao động và cống hiến".

Ngoài Nguyễn Hùng, Bò sữa bay ra rạp từ ngày 6/11/2026 quy tụ dàn diễn viên Tú Oanh, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh...

Ca khúc "Gói con tim làm quà" do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện:

Ảnh, clip: NSX